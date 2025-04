Verstappenova chyba v první zatáčce: Jak přišel o vítězství v závodě?

Po zhasnutí světel Velké ceny Saúdské Arábie se Oscar Piastri skvěle odlepil z druhé pozice a bok po boku s Maxem Verstappenem zamířil do první zatáčky. Australan měl v souboji lepší vnitřní stopu, i když nebyl výrazně vpředu. Verstappen však uvolnil brzdy, narovnal volant a nechal svůj Red Bull vyjet přes obrubník a únikovou zónu, aby se na trať vrátil zpět ve vedení.

„Musí mi to vrátit, byl jsem vepředu,“ hlásil rozhořčený Piastri do týmového rádia.

V podobných případech platí, že je na týmu, aby svého jezdce vyzval k vrácení pozice, jinak riskují pětisekundový trest za zisk výhody mimo trať. Ostatně Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který za vedoucí dvojicí rovněž projel únikovou zónou a předjel Charlese Leclerca, okamžitě vrátil svou pozici Ferrari.

Bývalý ředitel závodů F1 Niels Wittich, který během víkendu komentoval pro Sky, situaci objasnil: „Téma jsme během let s týmy i jezdci probírali mnohokrát,“ připomněl s odkazem na kontroverzní závěr sezony 2021 v Abú Zabí.

„Bylo vždy jasně stanoveno: pokud jezdec opustí trať a získá tím výhodu – jako v případě, kdy Max udržel vedení – musí svou pozici vrátit. Odpovědnost leží na týmu, který má jezdci dát pokyn ke zpomalení.“

Wittich dodal: „Byl na vnější straně a musel by být alespoň vedle něj nebo před ním, aby měl nárok na tu stopu. Ale to nebyl. A upřímně: kdyby tam byla štěrková zóna, nebyl by teď tam, kde je.“

„Je lepší pustit jedno místo než riskovat pět sekund penalizace,“ uzavřel Wittich.

Ředitelství závodu incident nahlásilo sportovním komisařům, kteří po Verstappenově odmítnutí vrátit pozici udělili pětisekundový trest. Piastri nakonec proměnil situaci ve vítězství.