Nordschleife zasáhla tragédie: Juha Miettinen zemřel během kvalifikačního závodu

Max Verstappen reagoval na tragickou událost na Nürburgring, kde během soboty zemřel Juha Miettinen. Na sociálních sítích vyjádřil upřímnou soustrast a uctil jeho památku.
Motorsport bývá neúprosný a sobotní dění na Nürburgringu to znovu připomnělo v té nejtvrdší možné podobě. Kvalifikační víkend ADAC 24h Nürburgring Qualifiers poznamenala tragická nehoda, při níž přišel o život Juha Miettinen.
Miettinen byl účastníkem hromadné havárie sedmi vozů v úvodní fázi závodu. Incident se odehrál v rychlém úseku trati před legendárním úsekem Caracciola-Karussell, kde se závodní pole dostalo do kritické situace.
Okamžitě po nehodě byl závod neutralizován a trať zablokována. Někteří jezdci museli zastavit přímo na místě, zatímco záchranné složky spěchaly k hromadě vozů.
Navzdory rychlému zásahu maršálů a lékařů byl Miettinen po převozu do zdravotního centra na okruhu prohlášen za mrtvého. „Resuscitační pokusy nebyly úspěšné,“ potvrdili pořadatelé.
Dalších šest jezdců, kteří byli do kolize zapojeni, byli po incidentu ošetřeni přímo na místě nebo preventivně převezeni do nemocnice k dalším kontrolám. Podle dostupných informací jejich zranění nejsou životu nebezpečné.
Tragická událost výrazně poznamenala atmosféru celého víkendového programu. Ten sice pokračuje dál, ale v klidném a pietním režimu. Před nedělním závodem navíc proběhla minuta ticha na uctění památky zesnulého jezdce.
Do dění se nepřímo zapojil i čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, který měl v sobotu nastoupit s vozem Mercedes-AMG GT3, ale kvůli předčasnému ukončení závodu se na trať nakonec nedostal.
„Jsem v šoku z toho, co se dnes stalo,“ uvedl Verstappen na sociálních sítích krátce po incidentu. „Motorsport je něco, co všichni milujeme, ale v takových chvílích nám připomíná, jak nebezpečný může být. Upřímnou soustrast rodině a blízkým Juha.“
Jeho vyjádření následně doplnila i reakce mezinárodní automobilové federace FIA, která na sociálních sítích vyjádřila hluboký zármutek.
„FIA s lítostí potvrzuje úmrtí Juha Miettinen po incidentu v dnešním prvním závodě ADAC 24h Nürburgring Qualifiers,“ uvedla federace. „Naše myšlenky jsou s jeho rodinou, přáteli a všemi, kteří byli součástí této události.“
