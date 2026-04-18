Francouzská závodnice Doriane Pin absolvovala svůj první test ve Formuli 1 s týmem Mercedes. Významný milník to představuje nejen pro ni samotnou, ale i pro projekt F1 Academy.
Francouzská závodnice Doriane Pin, vítězka F1 Academy roku 2025, si vyzkoušela jízdu ve voze Formule 1 v rámci testu týmu Mercedes. Jde o první zkušenost tohoto druhu v její kariéře.
O možnosti usednout do monopostu královské disciplíny motorsportu mluvila už dříve v podcastu F1 Beyond The Grid, kde naznačila, že by se mohla zapojit do testování stáje z Brackley. Tento plán se nyní stal skutečností.
Mercedes následně zveřejnil snímky z testu a doplnil je stručným popisem: „Významný milník pro Doriane Pin. Poprvé za volantem vozu Formule 1.“
Pin řídila monopost Mercedes W12, se kterým v sezoně 2021 závodili Lewis Hamilton a Valtteri Bottas. Testování proběhlo na okruhu Silverstone.
Své pocity před jízdou sdílela i na sociálních sítích. „Dnes je velmi speciální den,“ uvedla ve videu.
„Poprvé budu řídit vůz Formule 1 na Silverstonu. Moc se na to těším. Bude to velký den a něco, o čem jsem snila opravdu dlouho,“ pokračovala.
Zároveň zdůraznila, že test pro ni nepředstavuje jen splněný sen, ale i důležitou příležitost k dalšímu posunu v kariéře. „Takže si užiju každou vteřinu a využiju tuto šanci k tomu, abych se zlepšila, dál se rozvíjela a naplno si vychutnala řízení vozu Formule 1,“ dodala.
Fanouškům zároveň slíbila, že se o své zážitky podělí i po skončení testování. „Budu vás informovat o tom, jaké to bylo a jak výjimečný ten den byl,“ uvedla.
Dvaadvacetiletá jezdkyně nyní působí jako vývojová pilotka Mercedesu, který ji podporoval už během jejího působení ve F1 Academy pod vedením Tota Wolffa.
Její test zapadá do stále poměrně omezeného počtu příležitostí pro ženy ve Formuli 1. Naposledy absolvovala soukromé testování Jessica Hawkins s týmem Aston Martin v roce 2023.
Před ní se naposledy objevila žena během závodního víkendu v roce 2014, kdy Susie Wolffová, manželka Tota Wolffa, nastoupila do volného tréninku za Williams.
Událost má kromě osobního úspěchu Doriane Pin i širší přesah pro samotnou F1 Academy. Ta dlouhodobě usiluje o větší zastoupení žen v motorsportu a o vytváření reálných příležitostí na cestě k nejvyšším kategoriím. Test ve Formuli 1 tak zároveň podtrhuje, že závodění už není výhradně mužskou záležitostí.
