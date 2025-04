Verstappen varuje: Problémy Red Bullu sahají dál než k zastaralému tunelu

Max Verstappen vnáší do diskuse o problémech Red Bullu s ovladatelností vozu širší pohled a odmítá svádět všechno jen na technická omezení stárnoucího aerodynamického tunelu v Milton Keynes. Přestože Red Bull čelí v úvodu sezony nečekaným potížím s vyvážením monopostu a výraznějším opotřebením pneumatik, Verstappen upozorňuje, že samotný tunel není jediným viníkem. "Samozřejmě, nejsme s tím úplně spokojení a pracujeme na novém tunelu. Ale to není nic, co by nás letos překvapilo," řekl nizozemský jezdec médiím.

Úvodní závody nové sezony odhalily slabiny Red Bullu naplno. Přestože Verstappen dokázal na prvních dvou podnicích minimalizovat ztráty a v Japonsku senzačně vybojoval vítězství z pole position, trať v Bahrajnu byla pro tým tvrdou ranou. Na rozpáleném a agresivním asfaltu v Sakhiru skončil až šestý, což jasně ukázalo, že RB21 ztrácí půdu pod nohama, zejména pokud jde o zacházení s pneumatikami.

Šéf týmu Christian Horner po závodě přiznal, že Red Bull se stále potýká s obdobnými technickými problémy, které loni umožnily McLarenu stáhnout jejich náskok. Zároveň přiznal, že některé vlastnosti vozu, které se na trati projevují, současná infrastruktura nedokáže přesně nasimulovat. Nový větrný tunel je sice ve výstavbě, ale jeho spuštění je plánováno nejdříve na rok 2027.

Verstappen ale připomněl, že stávající tunel je týmu dobře známý a i přes jeho limity s ním dokázali dosáhnout skvělých výsledků v sezonách 2022 a 2023. "Tým má zkušenosti, ví, kterým směrem se má vydat. Problém je v tom, že některé drobné detaily se nedají doladit. Ale fungovalo to předtím a není fér svádět vše jen na aerodynamický tunel," dodal.

Pokud jde o vyhlídky na sezonu 2026, která přinese výrazné změny v pravidlech, Verstappen zachovává pragmatický přístup. "To bude úplně jiný vůz, takže to nemá smysl srovnávat. Klidně se může stát, že úplně jiný tým vše trefí naprosto přesně," uzavřel.