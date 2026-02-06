George Russell prozradil, kdo může překvapit v sezóně 2026

George Russell
George Russell, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 14:04
Sdílej:

George Russell z Mercedesu naznačil, kdo by v sezóně 2026 mohl překvapit a narušit dosavadní pořadí favoritů.

George Russell z Mercedesu věří, že Aston Martin by mohl být týmem, který v sezóně 2026 nejvíce ohrozí loňskou elitní čtveřici Red Bull, McLaren, Ferrari a samotný Mercedes. V posledních letech byla tato čtyři stáje výrazně nad zbytkem pole – naposledy vyhrál závod někdo jiný v roce 2021, kdy Esteban Ocon z Alpine překvapivě zvítězil v Maďarsku.

„Myslím, že ideální scénář pro sport i pro jezdce je, když vidíte různé týmy a různé jezdce, jak spolu bojují,“ řekl Russell. „Momentálně to vypadá, že Red Bull, McLaren, Ferrari a my jsme čtyři týmy, které jsou si hodně blízké. Ale nemůžete přehlížet, co předvedl Aston Martin a co Adrian udělal s tím vozem.“

Aston Martin prochází zásadními změnami. Jeho týmovým šéfem se stal legenda F1 Adrian Newey, autor mnoha mistrovských vozů, například McLaren FW14B nebo Red Bull RB6. Stáj navíc přešla z role zákazníka Mercedesu na tovární tým Hondy, která poháněla Maxe Verstappena k čtyřem titulům v řadě. Aston Martin stále spoléhá také na zkušeného mistra světa Fernanda Alonsa.

Nový vůz AMR26, který byl poprvé představen během shakedownu v Barceloně, nese jasný rukopis Neweyho. Zaujme především netradičním zavěšením a odvážnými aerodynamickými detaily. „Adrian je prostě kreativní designér,“ řekl James Vowles z Williamsu. „Je neuvěřitelné, co udělal s horními rameny zavěšení. Je to odvážné, kreativní a extrémní. Nechtěl bych být designérem toho vozu.“

Lando Norris během víkendu GP Saúdské Arábie

Lando Norris se vrací ke kořenům: Navštívil svoji bývalou školu

Russell ale upozorňuje, že atraktivní design ještě nemusí znamenat rychlá kola. „Aston Martin byl pravděpodobně nejvíce nápadný, pokud jde o vzhled vozu. Všichni se dívali na zadní zavěšení a působí to úžasně, ale nejde o to, jak sexy auto vypadá,“ řekl. „Hlavní je, jak rychle dokáže objet trať. To zjistíme v Melbourne. Ten, kdo bude nejrychlejší, bude inspirací pro ostatní.“

Tým se navíc potýkal s opožděním vývoje. Testování v aerodynamickém tunelu začalo o čtyři měsíce později než u ostatních týmů a na shakedownu se objevili až čtvrtý den. Celkem najeli nejméně kilometrů ze všech týmů kromě Williamsu, což vyvolává otázky, zda dokážou vůz efektivně dál vyvíjet.

Přesto je Russell optimistický ohledně konkurence a možnosti více týmů bojujících o titul. „Bylo by skvělé vidět, že Aston Martin dokáže zatopit čtyřem nejrychlejším týmům. To by byl přesně ten typ boje, který fanoušci milují. Pamatuju si sezónu 2010, kdy se o vítězství praly McLareny, Fernando tehdy ve Ferrari a Red Bully – přesně o to ve sportu jde.“

Sezóna 2026 začne Velkou cenou Austrálie od 6. do 8. března. Předtím se uskuteční dva oficiální předsezónní testy v Bahrajnu, a to od 11. do 13. února a od 18. do 20. února, během kterých se ukáže, kdo má skutečně nejrychlejší vůz pro nový ročník.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
George Russell Mercedes Aston Martin
Stalo se
Novinky
Fernando Alonso v Monaku

Fernando Alonso a Indy 500: Zak Brown má velké plány

Fernando Alonso zůstává klíčovou součástí strategie McLarenu pro Indy 500, zatímco tým současně rozvíjí své schopnosti a připravuje se na budoucí výzvy. Kombinace zkušeností a příležitostí má zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost stáje.   

Novinky
George Russell

George Russell prozradil, kdo může překvapit v sezóně 2026

George Russell z Mercedesu naznačil, kdo by v sezóně 2026 mohl překvapit a narušit dosavadní pořadí favoritů.

Novinky
Lando Norris během víkendu GP Saúdské Arábie

Lando Norris se vrací ke kořenům: Navštívil svoji bývalou školu

Lando Norris si během nabitého programu před startem nové sezóny Formule 1 našel čas na návrat do své bývalé základní školy, kde se setkal s učiteli i žáky. 

Novinky
Lando Norris poprvé na dráze s Mclarenem MCL40

Lando Norris hodnotí nová pravidla: Monoposty připomínají F2

Lando Norris přiznal, že nové vozy F1 mu připomínají jeho období ve Formuli 2 a sám si není jistý, co si o nich myslet. Změny v aerodynamice a chování monopostů mu působí neobvykle a bude potřeba čas, než si na ně zvyknou jezdci i týmy.

Novinky
Alex Albon v monopostu Williamsu FW48

Williams konečně vyjel na trať. Carlos Sainz a Alex Albon sdílejí své reakce

Carlos Sainz pochválil Williams za „skvělou práci“ po shakedownu vozu FW48 v Silverstonu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na sezonu 2026.

Novinky
Lando Norris v Silverstone v kamufláži MCL39

Lando Norris varuje před srovnáváním. McLaren podle něj působí rychle

Lando Norris přiznal, že je těžké nesrovnávat se s časy soupeřů, přesto je spokojen s barcelonským shakedownem. Tým se soustředil hlavně na spolehlivost a sběr dat, které naznačují slibný začátek sezóny.

Novinky
Adrian Newey v Monaku

Adrian Newey přichází s překvapením: Aston Martin AMR26 čekají zásadní změny

Adrian Newey naznačil, že Aston Martin AMR26 bude při startu sezony 2026 v Melbourne výrazně odlišný od verze, kterou fanoušci viděli na předsezonních testech, a slibuje tak zásadní inovace a vylepšení před prvním závodem.
Novinky
James Vowles

Strategická volba Williamsu: James Vowles promluvil o zmeškaném shakedownu

Šéf Williamsu James Vowles přiznal, že tým v posledních měsících zvolil neobvyklý přístup k vývoji a plánování. Podle něj šlo o vědomá rozhodnutí, která byla součástí dlouhodobé strategie a přípravy na zásadní změny, jež ve Formuli 1 přinese nadcházející sezona.
Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen naznačuje budoucnost mimo F1: Závodění se chce dál věnovat

Max Verstappen promluvil o své budoucnosti po ukončení závodní kariéry ve Formuli 1 a naznačil, že plánuje nové směry mimo paddock.
Novinky
Williams FW48

Williams představuje FW48 po vynechání shakedownu v Barceloně

Williams představil nové zbarvení monopostu pro sezonu Formule 1 2026 a naznačil tím směr, kterým se chce v éře nových pravidel ubírat. Design spojuje tradiční prvky týmu s moderním pojetím současné F1.
Novinky
Isack Hadjar během testů v Barceloně s Red Bullem RB22

Isack Hadjar popisuje příčiny nehody Red Bullu během shakedownu v Barceloně

Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.  

Novinky
Toto Wolff

Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek se stupňuje. Toto Wolff posílá soupeřům vzkaz

Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.