George Russell z Mercedesu naznačil, kdo by v sezóně 2026 mohl překvapit a narušit dosavadní pořadí favoritů.
George Russell z Mercedesu věří, že Aston Martin by mohl být týmem, který v sezóně 2026 nejvíce ohrozí loňskou elitní čtveřici Red Bull, McLaren, Ferrari a samotný Mercedes. V posledních letech byla tato čtyři stáje výrazně nad zbytkem pole – naposledy vyhrál závod někdo jiný v roce 2021, kdy Esteban Ocon z Alpine překvapivě zvítězil v Maďarsku.
„Myslím, že ideální scénář pro sport i pro jezdce je, když vidíte různé týmy a různé jezdce, jak spolu bojují,“ řekl Russell. „Momentálně to vypadá, že Red Bull, McLaren, Ferrari a my jsme čtyři týmy, které jsou si hodně blízké. Ale nemůžete přehlížet, co předvedl Aston Martin a co Adrian udělal s tím vozem.“
Aston Martin prochází zásadními změnami. Jeho týmovým šéfem se stal legenda F1 Adrian Newey, autor mnoha mistrovských vozů, například McLaren FW14B nebo Red Bull RB6. Stáj navíc přešla z role zákazníka Mercedesu na tovární tým Hondy, která poháněla Maxe Verstappena k čtyřem titulům v řadě. Aston Martin stále spoléhá také na zkušeného mistra světa Fernanda Alonsa.
Nový vůz AMR26, který byl poprvé představen během shakedownu v Barceloně, nese jasný rukopis Neweyho. Zaujme především netradičním zavěšením a odvážnými aerodynamickými detaily. „Adrian je prostě kreativní designér,“ řekl James Vowles z Williamsu. „Je neuvěřitelné, co udělal s horními rameny zavěšení. Je to odvážné, kreativní a extrémní. Nechtěl bych být designérem toho vozu.“
Russell ale upozorňuje, že atraktivní design ještě nemusí znamenat rychlá kola. „Aston Martin byl pravděpodobně nejvíce nápadný, pokud jde o vzhled vozu. Všichni se dívali na zadní zavěšení a působí to úžasně, ale nejde o to, jak sexy auto vypadá,“ řekl. „Hlavní je, jak rychle dokáže objet trať. To zjistíme v Melbourne. Ten, kdo bude nejrychlejší, bude inspirací pro ostatní.“
Tým se navíc potýkal s opožděním vývoje. Testování v aerodynamickém tunelu začalo o čtyři měsíce později než u ostatních týmů a na shakedownu se objevili až čtvrtý den. Celkem najeli nejméně kilometrů ze všech týmů kromě Williamsu, což vyvolává otázky, zda dokážou vůz efektivně dál vyvíjet.
Přesto je Russell optimistický ohledně konkurence a možnosti více týmů bojujících o titul. „Bylo by skvělé vidět, že Aston Martin dokáže zatopit čtyřem nejrychlejším týmům. To by byl přesně ten typ boje, který fanoušci milují. Pamatuju si sezónu 2010, kdy se o vítězství praly McLareny, Fernando tehdy ve Ferrari a Red Bully – přesně o to ve sportu jde.“
Sezóna 2026 začne Velkou cenou Austrálie od 6. do 8. března. Předtím se uskuteční dva oficiální předsezónní testy v Bahrajnu, a to od 11. do 13. února a od 18. do 20. února, během kterých se ukáže, kdo má skutečně nejrychlejší vůz pro nový ročník.
Fernando Alonso zůstává klíčovou součástí strategie McLarenu pro Indy 500, zatímco tým současně rozvíjí své schopnosti a připravuje se na budoucí výzvy. Kombinace zkušeností a příležitostí má zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost stáje.
George Russell z Mercedesu naznačil, kdo by v sezóně 2026 mohl překvapit a narušit dosavadní pořadí favoritů.
Lando Norris si během nabitého programu před startem nové sezóny Formule 1 našel čas na návrat do své bývalé základní školy, kde se setkal s učiteli i žáky.
Lando Norris přiznal, že nové vozy F1 mu připomínají jeho období ve Formuli 2 a sám si není jistý, co si o nich myslet. Změny v aerodynamice a chování monopostů mu působí neobvykle a bude potřeba čas, než si na ně zvyknou jezdci i týmy.
Carlos Sainz pochválil Williams za „skvělou práci“ po shakedownu vozu FW48 v Silverstonu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na sezonu 2026.
Lando Norris přiznal, že je těžké nesrovnávat se s časy soupeřů, přesto je spokojen s barcelonským shakedownem. Tým se soustředil hlavně na spolehlivost a sběr dat, které naznačují slibný začátek sezóny.
Adrian Newey naznačil, že Aston Martin AMR26 bude při startu sezony 2026 v Melbourne výrazně odlišný od verze, kterou fanoušci viděli na předsezonních testech, a slibuje tak zásadní inovace a vylepšení před prvním závodem.
Šéf Williamsu James Vowles přiznal, že tým v posledních měsících zvolil neobvyklý přístup k vývoji a plánování. Podle něj šlo o vědomá rozhodnutí, která byla součástí dlouhodobé strategie a přípravy na zásadní změny, jež ve Formuli 1 přinese nadcházející sezona.
Max Verstappen promluvil o své budoucnosti po ukončení závodní kariéry ve Formuli 1 a naznačil, že plánuje nové směry mimo paddock.
Williams představil nové zbarvení monopostu pro sezonu Formule 1 2026 a naznačil tím směr, kterým se chce v éře nových pravidel ubírat. Design spojuje tradiční prvky týmu s moderním pojetím současné F1.
Isack Hadjar odhalil příčinu své nehody během barcelonského shakedownu. I přes incident si jezdec i tým odnesli cenné zkušenosti s novou generací vozů Red Bullu.
Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek v F1 nabírá na obrátkách a některé týmy vyvolávají otázky ohledně kompresního poměru motorů. Toto Wolff mezitím posílá rivalům jasný vzkaz.