Johnny Herbert tvrdí, že Max Verstappen za poslední rok výrazně vyzrál. Podle něj se Verstappen stal nejen vyrovnanějším jezdcem, ale i silnější osobností mimo trať.
Johnny Herbert, bývalý trojnásobný vítěz Grand Prix a dřívější komisař FIA, nedávno v podcastu Stay on Track ocenil, jak moc se Max Verstappen za poslední rok vyzrál. Herbert tuto změnu označil za „skvělou“ a vyzdvihl zejména Grand Prix v Abú Dhabí 2025, která podle něj byla klíčovým testem Verstappenova charakteru.
„Byla spousta řečí o tom, jestli Max nebude taktizovat a tlačit soupeře zpátky do pole, aby získal titul,“ řekl Herbert. „On ale nic takového neudělal. Prostě vyjel a všechny porazil na trati. Bylo úžasné to sledovat.“
Herbert však připomněl, že Verstappen občas stále projevuje své „ohnivé“ stránky. Jako příklad uvedl incident se Georgem Russellem na Grand Prix Španělska 2025, za který Max dostal desetisekundový trest a později přiznal chybu. „Zdá se, že rodinný život na něj také působí. Působí teď mnohem klidněji než dříve, ale drobné střety na trati stále zůstávají,“ dodal Herbert.
Bývalý závodník vyzdvihl i Verstappenovu sezonu 2025 jako celek. Přestože titul nakonec nezískal a skončil jen o dva body za šampionem Landem Norrisem, Herbert podotkl: „Je zřejmé, že Max vyrostl. Byl velmi konzistentní a výkonný po celou sezonu.“
Bývalý jezdec také poukázal na to, že Verstappen byl v sezoně 2025 volen nejlepším jezdcem ostatními týmy i kolegy. „To svědčí o respektu, který si u kolegů vybudoval,“ dodal Herbert, který dlouhodobě sleduje vývoj mladého Nizozemce.
Osobní život může hrát roli v jeho novém přístupu k závodění. Herbert naznačil, že narození dcery Lily v květnu 2025 s partnerkou Kelly Piquet mohlo ovlivnit Verstappenovu vyrovnanost a přístup k taktickým situacím. „Zdá se, že rodina skutečně něco mění,“ podotkl Herbert.
Přesto i v současnosti zůstává Verstappen tvrdým soupeřem na trati. Herbert připomněl, že Max v poslední části sezony stále upozorňoval, že je stále v boji o titul díky chybám jiných jezdců. Tuto poznámku považuje za logickou, s čímž souhlasil i šampion z roku 1996, Damon Hill: „Když řekl, že by měl titul vyhraný mnohem dřív, pokud by měl McLaren, dávalo to smysl.“
Herbert také poukázal na Verstappenovu schopnost kombinovat vyzrálost s agresivním závoděním. „Na celkové úrovni je však jeho posun obrovský. Je vidět, že Max dozrál nejen jako jezdec, ale i jako osobnost,“ shrnul bývalý jezdec.
S pohledem do budoucna se Verstappen bude snažit znovu získat titul v sezoně 2026, kdy Red Bull vstupuje do nové éry spolupráce s Fordem na motorové stránce. Herbert věří, že zkušenosti a vyzrálost z posledního roku mu dají silný základ pro další úspěchy.
Po prvních testech v Barceloně má McLaren jasnou představu o základech vozu MCL40. Podle šéfa týmu Andrey Stelly bude zásadní, jak tým a jezdci postupně zvládnou využít všechny nové možnosti vozu pro maximální výkon.
Johnny Herbert tvrdí, že Max Verstappen za poslední rok výrazně vyzrál. Podle něj se Verstappen stal nejen vyrovnanějším jezdcem, ale i silnější osobností mimo trať.
Debata o nových motorech pro sezonu 2026 se rozhořela ještě před tím, než vozy vůbec vyjely na trať. Konkurenti Mercedesu zkoumají, zda současné testy odhalují všechny rozdíly mezi pohonnými jednotkami, a zvažují kroky, které by mohly ovlivnit regulaci ještě před startem sezony.
Nové pohonné jednotky F1 pro sezónu 2026 kladou velký důraz na efektivní využití energie, což nutí jezdce častěji uvolňovat plyn a pečlivě načasovávat použití elektrického výkonu. Pro některé piloty je tento nový způsob řízení stále netradiční a vyžaduje adaptaci.
Fernando Alonso zůstává klíčovou součástí strategie McLarenu pro Indy 500, zatímco tým současně rozvíjí své schopnosti a připravuje se na budoucí výzvy. Kombinace zkušeností a příležitostí má zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost stáje.
George Russell z Mercedesu naznačil, kdo by v sezóně 2026 mohl překvapit a narušit dosavadní pořadí favoritů.
Lando Norris si během nabitého programu před startem nové sezóny Formule 1 našel čas na návrat do své bývalé základní školy, kde se setkal s učiteli i žáky.
Lando Norris přiznal, že nové vozy F1 mu připomínají jeho období ve Formuli 2 a sám si není jistý, co si o nich myslet. Změny v aerodynamice a chování monopostů mu působí neobvykle a bude potřeba čas, než si na ně zvyknou jezdci i týmy.
Carlos Sainz pochválil Williams za „skvělou práci“ po shakedownu vozu FW48 v Silverstonu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na sezonu 2026.
Lando Norris přiznal, že je těžké nesrovnávat se s časy soupeřů, přesto je spokojen s barcelonským shakedownem. Tým se soustředil hlavně na spolehlivost a sběr dat, které naznačují slibný začátek sezóny.
Adrian Newey naznačil, že Aston Martin AMR26 bude při startu sezony 2026 v Melbourne výrazně odlišný od verze, kterou fanoušci viděli na předsezonních testech, a slibuje tak zásadní inovace a vylepšení před prvním závodem.
Šéf Williamsu James Vowles přiznal, že tým v posledních měsících zvolil neobvyklý přístup k vývoji a plánování. Podle něj šlo o vědomá rozhodnutí, která byla součástí dlouhodobé strategie a přípravy na zásadní změny, jež ve Formuli 1 přinese nadcházející sezona.