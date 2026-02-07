Debata o nových motorech pro sezonu 2026 se rozhořela ještě před tím, než vozy vůbec vyjely na trať. Konkurenti Mercedesu zkoumají, zda současné testy odhalují všechny rozdíly mezi pohonnými jednotkami, a zvažují kroky, které by mohly ovlivnit regulaci ještě před startem sezony.
Diskuse o technických detailech nových motorů pro sezonu 2026 začala ještě dříve, než nové vozy vůbec vyjely na trať. Jedním z hlavních témat je kompresní poměr motoru – tedy poměr mezi objemem válce ve chvíli, kdy je píst dole, a když je nahoře. Zatímco podle současných pravidel činí tento poměr 18:1, nová pravidla ho snižují na 16:1. Cílem změny bylo mimo jiné usnadnit vstup nových výrobců do Formule 1 a zjednodušit vývoj pohonných jednotek.
Právě výklad tohoto pravidla ale mezi výrobci vyvolal napětí. Někteří konkurenti se domnívají, že Mercedes dokáže splnit limit 16:1 při statických kontrolách, zatímco při běžném provozu a vyšších teplotách během jízdy může motor dosahovat vyšší hodnoty. Audi, Ferrari a Honda proto společně požádaly FIA o vyjasnění situace. Po prvním jednání technických expertů z 22. ledna však federace nenaznačila, že by chtěla okamžitě zasahovat.
Kompresní poměr se následně znovu řešil i na dalších schůzkách, včetně posledního jednání Power Unit Advisory Committee. Podle informací Motorsport.com šlo opět o jedno z hlavních témat diskuse mezi všemi výrobci i zástupci šampionátu. Žádné konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo a někteří výrobci dál hledají způsob, jak případně prosadit úpravu pravidel ještě před začátkem nové éry motorů.
Pozornost se nyní soustředí především na samotný způsob měření kompresního poměru. V současnosti probíhá kontrola pouze při statických testech za okolní teploty, což podle některých výrobců nemusí odpovídat skutečným podmínkám, ve kterých motor pracuje během závodu. Jednou z diskutovaných možností je proto měření až po zahřátí motoru, které by mohlo lépe odhalit případné rozdíly mezi jednotlivými řešeními. Další variantou je využití senzorů přímo během jízdy, což by nabídlo přesnější obraz o chování pohonné jednotky v reálném provozu.
Prosazení jakékoli změny ale nebude jednoduché. Pravidla pro vývoj pohonných jednotek vyžadují takzvanou supervětšinu, tedy souhlas čtyř z pěti výrobců, FIA i samotné Formule 1. Do důležité pozice se tak dostává projekt Red Bull Ford Powertrains. Zatímco Audi, Ferrari a Honda svým společným dopisem jasně naznačily snahu situaci řešit, postoj Red Bullu může být rozhodující. V posledních týdnech se objevily spekulace, že tým má detailní přehled o řešení Mercedesu, zároveň ale nemusí být proti případnému zásahu, pokud by měl pocit, že by konkurence získala výraznější výhodu.
Vedle samotných výrobců bude rozhodující také postoj FIA a vedení Formule 1, které v technických otázkách zpravidla vystupují jednotně. Zatímco federace původně neviděla důvod k zásahu, po posledním jednání zůstává celá záležitost otevřená. Mluvčí FIA pouze potvrdil, že téma je nadále předmětem interních diskusí a případné stanovisko bude zveřejněno až v pozdější fázi.
Čas přitom hraje zásadní roli. Homologace motorů pro sezonu 2026 je naplánována na 1. března a případná změna měřicích postupů by mohla mít významné dopady nejen na sportovní rovnováhu, ale i na samotný vývoj motorů. Jakékoli technické úpravy totiž vyžadují dlouhou přípravu a prostor pro zásahy se rychle uzavírá.
Šéf Mercedesu Toto Wolff reagoval na celou situaci velmi otevřeně už během představení týmu. „Upřímně nechápu, že se některé týmy více soustředí na ostatní a dál rozporují něco, co je naprosto jasné a transparentní. Komunikace s FIA byla po celou dobu velmi pozitivní a netýká se to jen kompresního poměru, ale i dalších věcí. V této oblasti je naprosto jasné, co pravidla říkají. Stejně tak je jasné, jaké jsou standardní kontrolní postupy u motorů, a to nejen ve Formuli 1. Takže ať si to ostatní dají dohromady,“ uvedl Wolff.
Zároveň zdůraznil, že z pohledu Mercedesu je vše plně v souladu s pravidly: „Pohonná jednotka je legální. Odpovídá znění pravidel i způsobu, jakým jsou kontroly prováděny.“ Spor o kompresní poměr tak zatím zůstává spíše otázkou výkladu pravidel a politického tlaku než jasného porušení technických regulí. Další vývoj bude v následujících týdnech záviset především na postoji FIA.
