Šéf týmu Mercedes Toto Wolff se vyjádřil k rostoucím očekáváním kolem George Russella a připomněl, že je vždy lepší zůstat opatrný.
Šéf týmu Mercedes Toto Wolff se vyjádřil k rostoucím očekáváním kolem George Russella, který je podle sázkových kanceláří hlavním favoritem na titul mistra světa Formule 1 pro sezonu 2026. Wolff zdůraznil, že taková pozice je „zasloužená“.
„Je vždy příjemné, když je váš jezdec favoritem sázkových kanceláří, a myslím, že to zaslouží, protože je jedním z nejlepších,“ řekl Wolff. Podle něj Russell nejen předvádí své schopnosti, ale také ukazuje hranice výkonu nového vozu Mercedes W17.
Manažer ale upozornil, že předsezonní očekávání nic nezaručují. „Nejlepší vždy vyhrává – nejlepší jezdec a nejlepší vůz. My zatím nemáme potvrzené, že máme balíček dostatečný k vítězství,“ dodal Wolff.
Mercedes se zatím teprve seznamuje s novými pravidly pro sezonu 2026. V Barceloně proběhlo pět dnů testů, kde kromě Williamsu měly všechny týmy možnost vyzkoušet nové vozy s přepracovanými šasi a motory.
Neoficiální časy testů ukázaly, že nejrychlejší byl Lewis Hamilton s Ferrari, ale Mercedes údajně předvedl solidní výsledky. To vyvolalo spekulace o jeho šancích v nové sezoně. Wolff však zůstává opatrný: „Rád bych věřil, že mají sázkovky pravdu, ale budu si jistý, až uvidíme výkony, které by to potvrdily.“
Nová éra Formule 1 přináší pro všechny týmy nové výzvy. Wolff připomněl, že v předchozí „ground effect“ éře se Mercedesu nedařilo bojovat o titul, ale odmítá označit případný neúspěch za selhání. „Selhání je tvrdé slovo. Chci, aby náš přístup nebyl jen o výsledcích jednoho víkendu, ale aby ukazoval dlouhodobý postup,“ vysvětlil.
Podle Wolffa tým nyní sleduje nejen rychlost vozu, ale i zvládnutí technických novinek a soupeřů. „Uvidíme, zda máme vůz, který může bojovat o šampionát. Jsem ale spíše skeptický a opatrný,“ dodal.
Wolff se také vyjádřil k vývoji mladého Kimiho Antonelliho, který vstupuje do své druhé sezóny F1. „Kimi se přesně vyvíjí podle plánu. Minulý rok měl výborné závody, ale také pár těžších okamžiků,“ uvedl.
„O jeho rychlosti a jezdeckých schopnostech není pochyb. Ve druhé sezóně už zná tratě, média, sponzory i ostatní jezdce. Bude to pro něj dobrý rok,“ dodal Wolff a připomněl, že Russell zůstává měřítkem: „George je jedním z nejlepších. Kimi je teprve 19 a jde do druhé sezóny, takže uvidíme další krok v jeho vývoji.“
