Andrea Stella prozradil v čem spočívá největší potenciál Mclarenu

Po prvních testech v Barceloně má McLaren jasnou představu o svém novém voze MCL40. Podle šéfa týmu Andrey Stelly bude ale zásadní, jak rychle tým i jezdci zvládnou využít všechny novinky, které přináší pohonná jednotka a aktivní aerodynamika. „Největší pokrok přijde ve chvíli, kdy se naučíme maximálně využít potenciál vozu,“ uvedl Stella a dodal, že každé kolo na trati poskytuje cenné informace pro další vývoj.
Šéf týmu popsal tři dny testování jako „velmi užitečné“ a zdůraznil, že tým nyní získal první skutečný pocit z chování vozu na trati, nikoli jen ve virtuálním simulátoru. „Byli jsme schopni nasbírat velké množství dat a začít chápat, jak se nová generace monopostů chová v reálných podmínkách. To je úplně jiný svět než simulace,“ dodal.
Stella ocenil, že vůz se choval tak, jak tým očekával podle simulací, což je pro McLaren příjemná změna po problémech, které některé týmy měly u ground effect vozů. „To, co jsme viděli na trati, odpovídalo našim předpokladům i simulacím. Je jasné, že učení je velmi náročné jak pro jezdce, tak pro tým, a každé kolo nám dává nové cenné zkušenosti,“ řekl.
Podle Stelly je MCL40 dobrým výchozím bodem, ale teď bude klíčové rychle pracovat na jeho dalším vývoji. „Musíme tvrdě pracovat, abychom zlepšili celkový výkon balíku a zároveň vytyčili směry vývoje během sezony,“ vysvětlil.
Italský manažer zdůraznil, že potenciál zůstává hlavně v oblasti nové pohonné jednotky a všech možností, které nabízí jezdcům. „Jedna z oblastí, kde je velký prostor pro zlepšení, je právě využívání pohonné jednotky a všech dostupných režimů pro jezdce,“ dodal Stella.
Podle něj je také důležitá práce s variabilní aerodynamikou, tedy střídání režimu Corner a Straight Mode. „Tato generace monopostů je teprve v rané fázi vývoje a každý den na trati přináší nové poznatky,“ poznamenal.
Stella připomněl, že situace je odlišná než při debutu ground effect vozů před čtyřmi lety, kdy pohonná jednotka a pneumatiky zůstávaly prakticky nezměněné. „Tehdy jsme čelili jiným okolnostem. Nyní musíme zvládnout zcela nové vozy od A do Z,“ dodal.
Celkově McLaren vyhodnotil první testy pozitivně, ale tým si je vědom, že cesta k maximálnímu výkonu MCL40 bude náročná a vyžádá si rychlé učení jak od jezdců, tak od inženýrů. „Každé kolo nás posouvá blíž k tomu, abychom plně využili potenciál vozu,“ shrnul Stella.
Výhled na sezonu 2026 je podle Stelly jasný: klíčové bude zvládnout balíček nových regulí a vytažením maxima z pohonné jednotky a aerodynamiky posunout McLaren dopředu. „Je to teprve začátek, ale máme dobrý základ pro budoucí úspěchy,“ uzavřel.
