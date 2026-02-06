Fernando Alonso zůstává klíčovou součástí strategie McLarenu pro Indy 500, zatímco tým současně rozvíjí své schopnosti a připravuje se na budoucí výzvy. Kombinace zkušeností a příležitostí má zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost stáje.
Fernando Alonso stále patří mezi hlavní postavy McLarenu pro závod Indy 500. Dvojnásobný mistr světa F1 už se Indy 500 zúčastnil třikrát a jeho nejlepší výkon byl při debutu v roce 2017, kdy se kvalifikoval pátý, vedl 27 kol a bojoval o vítězství až do odstoupení kvůli poruše motoru.
Alonso závodil také v roce 2019 během přestávky z F1, kdy se mu nepodařilo kvalifikovat, a v roce 2020 kvůli technickým problémům skončil mimo první desítku. CEO McLarenu Zak Brown zdůraznil, že pokud bude Alonso chtít závod absolvovat znovu, tým mu vždy poskytne příležitost. „Mluvím s ním o tom pokaždé, když se vidíme. Myslím, že máme auto, které může vyhrát Indy 500, a on je velmi schopný toto vítězství dosáhnout,“ řekl Brown.
Alonso sám zůstává opatrný. „Formule 1 je teď mou prioritou. Rád bych získal titul s Aston Martinem, což by byl vrchol mé kariéry. Vyhrát Dakar nebo Indy 500 je stále na seznamu, ale nejsem si jistý, jestli to udělám znovu,“ uvedl španělský závodník. Přesto McLaren stále vidí Alonsa jako klíčového kandidáta pro budoucí starty.
Letos tým nasadil do Brickyardu Ryana Hunter‑Reaye, vítěze z roku 2014, který se postaví na start společně s pravidelnými jezdci Pato O’Wardem, Christianem Lundgaardem a Nolanem Siegelem. Hunter‑Reay označil účast za „neuvěřitelnou příležitost“ a slíbil, že ji maximálně využije.
McLaren dlouhodobě rozšiřuje svůj program pro Indy 500, aby umožnil start zkušeným závodníkům a zároveň poskytl mladším pilotům cenné zkušenosti. Alonso tak zůstává v centru strategie týmu, který kombinuje legendy s novou generací talentů.
Zak Brown připomněl, že Indy 500 je výzvou i pro zkušené jezdce F1. „Fernando si užil každou svou účast, první rok byl opravdu magický. Rád bych ho viděl zpátky v Indy 500 a o tom s ním budu stále mluvit,“ dodal.
Starty Hunter‑Reaye tým využívá také k optimalizaci strategie a vývoje vozu během tréninkových dní a samotného závodního víkendu. Alonso by tuto zkušenost mohl v budoucnu zúročit, pokud se rozhodne vrátit.
