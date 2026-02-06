Lando Norris se vrací ke kořenům: Navštívil svoji bývalou školu

Lando Norris si během nabitého programu před startem nové sezóny Formule 1 našel čas na návrat do své bývalé základní školy, kde se setkal s učiteli i žáky.
Úřadující mistr světa Formule 1 Lando Norris si během příprav na novou sezónu našel čas a navštívil svoji bývalou základní školu. Při jeho příjezdu ho přivítali všichni žáci, mávali šachovnicovými vlajkami a vytvořili atmosféru podobnou startu velkého závodu.
Norris, který vyrůstal nedaleko Bristolu, přijal pozvání školy, jež mu předem oznámila možnost návštěvy. Děti pro něj připravily speciální gratulační tabuli k titulu mistra světa a během setkání v aule Norris hovořil o tom, jak je důležité nevzdávat se a vytrvale usilovat o své cíle.
Vytrvalost byla podle Norrise klíčová i během jeho dosavadní kariéry ve Formuli 1. Na své první vítězství čekal až do sedmé sezóny, než se postupně stal kandidátem na titul a o rok později získal celkové prvenství.
Návštěva probíhala v přátelské a pohodové atmosféře a děti Norrisovi připravily i několik drobných dárků. Mezi nimi byl i tradiční školní utěrkový suvenýr, na který s úsměvem poznamenal: „Jsem si docela jistý, že moje maminka Cisca jednu z mých školních let stále schovává.“
Po oficiální části programu navštívil Norris všechny třídy a odpovídal na otázky žáků napříč všemi ročníky. Dokonce si na chvíli vyzkoušel roli „ředitele závodu“, když mával šachovnicovou vlajkou při improvizovaných závodech na koloběžkách na školním dvoře.
Když se ho jeden z učitelů zeptal, jestli si ještě pamatuje školu, odpověděl jednoduše: „Všechno si pamatuji.“ Ředitel školy Ben Hewett pro BBC Bristol uvedl, že Norris byl velmi vstřícný a ochotně podepisoval všechny věci, které mu děti přinesly. Škola také prozradila, že závodník po návštěvě připravil drobný dárek pro každého žáka.
Pozitivně na setkání vzpomínala i asistentka výuky Sue Lewis: „Nějak se nezměnil. Stále je to milý člověk, jakým byl tehdy. Jediné, co se stalo, je, že vyrostl.“ Podle ní zůstal Norris stejný jako v době, kdy školu navštěvoval.
Právě během let na základní škole začínala i jeho závodní kariéra. Už tehdy závodil v kartingu a ještě jako žák vybojoval třetí místo v šampionátu Super 1 National Championship v kategorii Comer Cadet, čímž ukázal směr své budoucí kariéry.
Ačkoliv byla návštěva školy jen krátkou přestávkou od závodního života, Norris se už nyní znovu soustředí na trať. McLaren pokračuje v přípravách na sezónu 2026 v simulátoru, tým představí zbarvení vozu MCL40 9. února a o dva dny později začnou oficiální předsezónní testy v Bahrajnu.
