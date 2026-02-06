Nové pohonné jednotky kladou důraz na energetickou strategii. Jezdci bojují s adaptací

Nové pohonné jednotky F1 pro sezónu 2026 kladou velký důraz na efektivní využití energie, což nutí jezdce častěji uvolňovat plyn a pečlivě načasovávat použití elektrického výkonu. Pro některé piloty je tento nový způsob řízení stále netradiční a vyžaduje adaptaci.
Pohonné jednotky Formule 1 pro sezónu 2026 přinášejí zásadní technologický posun – výkon je nyní téměř rovnoměrně rozdělen mezi spalovací motor a elektrický systém. Tento nový přístup klade silný důraz na efektivní využití energie a strategické řízení vozu, čímž zásadně mění způsob, jakým jezdci ovládají auta ve srovnání s minulými sezonami.
Oliver Bearman z týmu Haas uvedl, že nové požadavky na správu energie jsou „otravné“ a až „trochu smutné“, protože jezdci musejí na některých úsecích uvolňovat plyn a šetřit elektrickou energii, i když by dříve mohli jet naplno.
Bearmanova kritika je spojena s fenoménem známým jako clipping, kdy se baterie rychle vybíjí na dlouhých rovinkách a řidič musí snižovat výkon dříve, než by chtěl. Tento způsob řízení může působit zvláštně zejména během kvalifikace, kde je cílem projet kolo co nejrychleji bez ohledu na energetickou úspornost.
Naopak zkušenější jezdci, jako Esteban Ocon, k těmto změnám přistupují s větší mírou pragmatismu. Ocon uvedl, že po krátkém zvyknutí v simulátoru už mu lift‑and‑coast připadá takřka instinktivní a ve skutečnosti dává smysl, protože uvolnění plynu na určitém místě může zlepšit celkový čas kola.
Změny pohonných jednotek pro sezónu 2026 nejsou jen o úsporách energie. Nové hybridní systémy nabízejí výrazně vyšší elektrický výkon, který jezdci mohou využít při akceleraci a při výjezdu ze zatáček. Esteban Ocon například zmínil, že ho překvapilo, jak rychle nová auta dosahují vysokých rychlostí – během testů v Barceloně přes 350 km/h – a jak intenzivní je dodatečná síla z elektrického systému.
Nový MGU‑K, jednotka rekuperující energii z brzd, má mnohem vyšší výkon než dříve a hraje klíčovou roli v celém hybridním systému. Díky tomu je dojezd elektrické části delší, a je tedy zásadní, aby jezdci energii efektivně spravovali a optimalizovali své časy.
Hybridní systém pracuje bez dřívějšího MGU‑H, což znamená, že elektrická energie se získává pouze při zpomalování, uvolnění plynu nebo jízdě s částečným plynem. To klade větší důraz na koordinaci řízení motoru s aerodynamikou vozu než u předchozí generace.
Ne všichni jezdci vnímají změny negativně. Někteří poukazují na to, že vyšší elektrický výkon a nové strategie mohou přinést dynamičtější závodění, protože správné načasování boostu nebo lift‑and‑coast může rozhodnout o úspěchu.
Adaptace na nové vozy je pro některé netradiční, ale odborníci se shodují, že hybridní systém pro rok 2026 představuje největší technickou změnu pohonných jednotek za více než deset let.
Tato novinka zásadně ovlivní styl jízdy, strategii týmů i vývoj vozů v nadcházejících sezónách, a posune Formuli 1 do nové éry.
Elektrifikace a důraz na úsporu energie kladou na jezdce nové nároky, ale zároveň otevírají prostor pro kreativní taktiku a zajímavé souboje na trati.
Celkově se očekává, že kombinace spalovacího a elektrického výkonu výrazně promění podobu závodů a zvýší důležitost týmového managementu a technických znalostí jezdců.
Nové pohonné jednotky F1 pro sezónu 2026 kladou velký důraz na efektivní využití energie, což nutí jezdce častěji uvolňovat plyn a pečlivě načasovávat použití elektrického výkonu. Pro některé piloty je tento nový způsob řízení stále netradiční a vyžaduje adaptaci.
