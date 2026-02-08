James Vowles popsal zavěšení nového Aston Martinu AMR26 jako „velmi extrémní“. Podle něj jde o netradiční řešení.
Šéf Williamsu, James Vowles, nedávno s humorem komentoval první monopost Adriana Neweyho pro Aston Martin a jeho odvážné zavěšení. „Adrian je prostě kreativní designér a je opravdu impozantní, co dokázal se zavěšením ramen na místech, kde bych je já osobně nečekal,“ řekl Vowles s úsměvem.
Nový Aston Martin AMR26, první vůz navržený Adrianem Neweym po jeho přesunu z Red Bullu, okamžitě zaujal pozornost týmu a fanoušků při prvním shakedownu v Barceloně. Monopost se pyšní řadou technických inovací, které odrážejí Neweyho dlouholetou zkušenost a kreativitu ve Formuli 1.
Největší pozornost poutá zadní zavěšení vozu. George Russell z Mercedesu jej označil za „pravděpodobně nejvýraznější v designu vozu“ v sezoně 2026. „Není to soutěž o to, jak dobře to vypadá, ale o to, jak rychle to jezdí kolem okruhu,“ dodal Russell, informuje PlanetF1.
Vowles se připojil k dalším členům paddocku, kteří chválí inženýrskou kvalitu AMR26. „Je to opravdu působivé,“ dodal šéf Williamsu, „a přesně tohle je typ narativu, který potřebujete.“ Upozornil však, že na začátku sezony je obtížné přesně odhadnout, kde jednotlivé týmy stojí.
Kromě Aston Martinu Vowles vyzdvihl i další týmy. „Byl jsem opravdu ohromen Red Bullem, hlavně co se týče pohonné jednotky. Vytvořit motor od nuly a mít ho tak spolehlivý, to je úctyhodné. Ferrari mě překvapilo svou konzistencí a Mercedes vždy nabízí robustní a spolehlivý balíček,“ uvedl.
O samotném designu AMR26 Vowles poznamenal: „V některých ohledech je naše přední wishbone trochu odlišné, ale kam Adrian šel on… je to opravdu působivé, neuvěřitelně kreativní a extrémní. Já bych nechtěl být designérem toho vozu, to si pište.“
Newey potvrdil, že AMR26 bude při startu sezony v Austrálii 8. března „velmi odlišný“, a očekává se intenzivní tempo vývoje vozu během roku 2026 [Formula1.com]. Vowles přiznal, že i Williams upravil přední zavěšení a tým pečlivě střeží detaily svého vozu před druhým předsezonním testem v Bahrajnu.
Zatímco většina týmů pro sezonu 2026 zvolila pushrod zavěšení jak vpředu, tak vzadu, Williams vsadil na kombinaci pullrod vpředu a pushrod vzadu. Tím se stal jediným týmem s rozděleným přístupem, zatímco Alpine a Cadillac zůstávají u double-pullrod konfigurace.
Celkově AMR26 dokládá, jak kreativita jednoho z nejuznávanějších designérů ve Formuli 1 může posunout hranice konstrukčních možností. „Je to extrémní a odvážné řešení, které okamžitě vyvolá pozornost a nastaví nové standardy pro ostatní týmy,“ uzavřel Vowles
