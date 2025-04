Verstappen míří do Bahrajnu s opatrnými očekáváními po vítězství v Japonsku

Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa Formule 1, se připravuje na nadcházející Grand Prix Bahrajnu s opatrnými očekáváními po svém vítězství v Japonsku. I když triumf v Suzuce přinesl značný impuls pro celý tým Red Bull, Verstappen je si vědom, že závod v Bahrajnu bude velmi náročný. Podle jeho slov je třeba být realistický, a i když výhra v Japonsku byla důležitým momentem, další závod nebude snadný.

„Výhra v Japonsku byla pro tým úžasným okamžikem a skvělým rozloučením s Hondou, s níž máme dlouhodobý a úspěšný vztah. Čtyři vítězství v řadě tam jsou fantastické, a bylo to skvělé zahájení trojitého závodního víkendu. To nám dalo dobré povzbuzení do dalších závodů a nyní můžeme do Bahrajnu vstoupit s větší sebedůvěrou,“ uvedl Verstappen.

V Bahrajnu však čekají Verstappena zcela odlišné podmínky. Okruh je známý svou technickou náročností a vysokými teplotami, což znamená, že závod bude pro všechny týmy výzvou. Verstappen si je vědom, že i přes pozitivní výsledky z Japonska, bude muset Red Bull čelit dalším těžkostem.

Red Bull se v této sezóně stále potýká s výkonem svého vozu RB21, což ovlivnilo i nováčka Liama Lawsona. Ten měl potíže s přizpůsobením se vozu a byl přeřazen do sesterského týmu Racing Bulls. Verstappen otevřeně přiznal, že tým má stále co zlepšovat.

„Máme stále co zlepšovat. Pracujeme na správě pneumatik a potřebujeme získat více rychlosti. Musíme tvrdě pracovat a neustále tlačit vůz na jeho limity. Ale Bahrajn mám rád, a těším se na tento závod. Doufám, že se nám podaří maximálně využít potenciál našeho vozu,“ dodal Verstappen.

Po vítězství v Japonsku Verstappen snížil ztrátu na lídra šampionátu Landa Norrise na pouhý jeden bod. Norris vede s 62 body po třech závodech a jednom sprintu, zatímco Verstappen má 61 bodů. Tento těsný souboj mezi oběma jezdci slibuje napínavou podívanou v nadcházejících závodech.