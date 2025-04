Flexibilita křídla McLarenu: Bude to tajemství jejich úspěchu nebo problém, který změní sezónu?

Po třech závodech v sezóně 2025 vede McLaren v obou šampionátech, přičemž Lando Norris má o jediný bod náskok před Maxem Verstappenem a tým je o 36 bodů před Mercedesem. Tým z Wokingu má za sebou působivý začátek sezóny, když vyhrál dvě z prvních tří Grand Prix, včetně 1-2 v Číně, a v jediné prohře skončil na druhém a třetím místě.

Nicméně, vítězství McLarenu vyvolalo otázky ohledně flexibility jejich zadního křídla. Podle některých odborníků a konkurenčních týmů, včetně Red Bullu, by flexibilita křídla mohla být stále přítomná. Red Bull už dříve vyjádřil obavy, že McLaren možná stále používá technologie, které byly dříve označeny jako "mini-DRS", a FIA na tuto problematiku reagovala přísnějšími pravidly a technickými směrnicemi, které začaly platit od Austrálie a byly ještě zpřísněny v Číně.

Nová pravidla zavedená před sezonou stanovují, že všech 10 týmů musí připravit zadní křídla, která se mohou ohýbat maximálně o 0,5 mm, což je výrazný pokles z předchozího limitu 2 mm při testu s vertikálním zatížením 75 kg na hlavní desce, přičemž v Číně byla tolerance snížena na 0,25 mm.

Po závodě v Japonsku, kde Lando Norris čelil nátlaku Oscara Piastriho, se objevily záběry z kamery na zadním křídle McLarenu, které ukázaly, jak se mezera mezi částmi křídla zvyšuje a snižuje, což vyvolalo pozornost, včetně Jose Verstappena, otce Maxe Verstappena, který video retweetoval.

Uživatel na X (dříve Twitter) k tomu napsal: „Jos, který to retweetoval, znamená, že v pozadí se děje něco obrovského. Není možné, že by to retweetoval, aniž by věděl, co se děje. Bude zajímavé sledovat několik týdnů do Barcelony a nového technického předpisu.“

Tento nový předpis v Barceloně souvisí s předními křídly, přičemž FIA doufá, že do té doby vyřeší kontroverzi kolem zadních křídel, než se zaměří na změny u předních křídel.

Retweet Verstappena přišel v době, kdy Christian Horner, šéf Red Bullu, uvedl, že pozorně sleduje nadcházející technickou směrnici FIA, která bude představena na Velké ceně Španělska. Od začátku června FIA zavede přísnější statické zatěžovací testy na přední křídla. Horner k tomu řekl: „Je zde neznámá, jak to ovlivní jednotlivé vozy. Okno pro provoz těchto vozů je velmi úzké a změna u předního křídla je opravdu zásadní – bude zajímavé vidět, jak to ovlivní jednotlivé týmy. Není žádná záruka.“

„Víme, v kterých oblastech vozu musíme zlepšit výkon, a celý tým se na to soustředí. Tento šampionát bude o maximálním využívání příležitostí. V prvních třech závodech jsme byli velmi blízko druhé příčce v Melbourne, v Číně jsme byli konkurenceschopní v první polovině závodu, ale ve druhé jsme polevili. V Číně na tvrdé pneumatice jsme se dostali na čtvrté místo, takže máme hodně pozitiv, a víme, že pokud odemkneme potenciál tohoto vozu, budeme v boji o vítězství.“