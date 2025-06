Verstappen brání Tsunodu: Problém není v jezdci, ale v autě

Kvalifikace na Velkou cenu Španělska nabídla dva naprosto odlišné scénáře uvnitř jednoho týmu. Max Verstappen i přes potíže dokázal ze svého vozu RB21 vytěžit maximum a zajistil si třetí místo na startovním roštu. Naopak jeho týmový kolega Yuki Tsunoda prožil velmi nepovedené odpoledne. Vypadl už v první části kvalifikace a stal se teprve druhým jezdcem Red Bullu v letošní sezoně, který zaznamenal nejpomalejší čas v kvalifikaci. Tím prvním byl Liam Lawson při Velké ceně Číny.

„Tohle je něco, co si musíme vyříkat interně,“ reagoval na výsledek nekompromisně poradce týmu Helmut Marko, infoormuje Motorsport.com. Samotný Tsunoda v rozhovorech po kvalifikaci působil sklesle a připustil, že auto nefungovalo vůbec v ničem. „Bylo to špatné od začátku do konce. Cítil jsem nějaké zásadní omezení, ale nedokážu přesně říct, co to bylo,“ řekl.

Tsunodovy potíže nejsou v prostředí Red Bullu žádnou výjimkou. Dlouhodobě platí, že druhý jezdec týmu se často trápí, zatímco Max Verstappen zůstává v čele osamocen. Když se Verstappena v Barceloně novináři zeptali, co říká na to, že Tsunoda skončil v kvalifikaci poslední, reagoval po svém: „Není to žádný pannenkoek, ne? Když byl v Racing Bulls, vedle Hadjara vždycky vypadal dobře. Ale jo, je to tak, jak to je.“

„Pannenkoek“, tedy „palačinka“, je v nizozemštině slang pro člověka, který je naprosto neschopný – Verstappen tím ale dal najevo, že tak Yukiho nevnímá. A podobně smýšlí i Isack Hadjar, který po kvalifikaci poznamenal: „Yuki rozhodně nepatří na dvacáté místo. Neznám přesně situaci na druhé straně garáže, ale rozhodně to není jezdec na chvost.“

Problémy s druhým vozem však podle Verstappena nejsou ničím novým. „Tohle trvá už dlouho. Možná je to taky určitý signál,“ řekl mnohoznačně. A když se ho reportéři zeptali, jaký signál tím myslí, jen lakonicky odvětil: „Na to si odpovězte sami.“

Verstappen tak znovu naznačil, že současné auto Red Bullu není zdaleka tak ovladatelné, jak se může zdát z výsledků na špici. „Když nemáte přilnavost, nemůžete nic dělat. Vyvážení bylo v pořádku, ale prostě jsme neměli dost gripu,“ popsal.

A i když Red Bull ztrácí v Poháru konstruktérů i kvůli slabším výsledkům druhého auta, Verstappen je i nadále přesvědčen, že důležitější než silný týmový kolega je schopné auto. To však aktuálně nemá ani on sám. „Chybí nám celkový výkon. Víme to, a musíme to přijmout,“ uzavřel.