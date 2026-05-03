Velký posun Red Bullu: Max Verstappen mluví o úlevě a zlepšení

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Pirelli
Josef Mráček VČERA 18:38
Sdílej:

Max Verstappen ocenil výrazný pokrok Red Bullu mezi Velkými cenami Japonska a Miami, kde se chování monopostu znatelně zlepšilo. Zatímco ještě nedávno popisoval své působení v kokpitu jako roli „pasažéra“, nyní v Miami startuje ze druhé řady.

V paddocku v Miami se po sobotní kvalifikaci rozběhla debata o tom, zda se Red Bull po turbulentním startu nové éry technických pravidel konečně nadechuje k obratu. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen si totiž zajistil start z první řady nedělní Velké ceny, když skončil těsně za Mercedesem Kimiho Antonelliho, jenž si připsal už třetí pole position v řadě.

Italský mladík tak znovu potvrdil svou rostoucí formu, zatímco Verstappen působil po delší době viditelně spokojeněji s chováním svého monopostu RB22. Ten mu v úvodu sezony 2026 dělal značné problémy a nizozemský jezdec se v šampionátu propadl až na deváté místo.

Právě příchod nových pravidel pro rok 2026, spolu s technickými úpravami a vývojem pohonných jednotek ve spolupráci s Fordem, proměnil podle Verstappena celý projekt Red Bullu v mimořádně složitou učební křivku. V Miami však tým přivezl balík vylepšení, který se okamžitě projevil na lepším pocitu z vozu.

Po kvalifikaci Verstappen přiznal, že změna je znatelná, když prohlásil: „Cítím světlo na konci tunelu.“ I když opatrně, jeho slova naznačovala úlevu po sérii náročných víkendů.

Na tiskové konferenci pak šel ještě dál a otevřeně popsal, jak náročné bylo období před Miami. „Upřímně, všechno. Protože předtím nefungovalo vůbec nic,“ uvedl Verstappen bez příkras.

Dodal také, že vůz byl v některých chvílích prakticky nečitelný: „Měl jsem pocit, že jsem v autě jen pasažér. Jednou to přetáčelo, jindy zase prudce ustřelilo, a chovalo se jinak z jednoho tréninku do druhého, i když jsme na něm vůbec nic neměnili. Myslím, že jsme toho teď hodně pochopili.“

Z jeho slov bylo patrné, že Red Bull musel během několika závodů pochopit základní charakteristiky nového monopostu. I přesto ale Verstappen přiznal, že tým stále není tam, kde by chtěl být, i když pokrok je zřejmý.

„Stále nejsme tam, kde chceme být, co se týče pochopení všeho, ale většinu už ano. Tady je vidět, že auto působí mnohem víc jako celek,“ pokračoval čtyřnásobný šampion, který ocenil především stabilitu v řízení.

Isack Hadjar

Isack Hadjar je diskvalifikován z kvalifikace v Miami. Z Red Bullu přišla omluva

Velkou změnu podle něj přinesla i lepší práce s energií a celkovým vyvážením vozu. „Konečně můžu jezdit tak, jak chci, jen pomocí práce se volantem, a to hodně pomáhá,“ popsal Verstappen rozdíl oproti předchozím závodům.

Zároveň ale připomněl, že vývoj v rámci nové éry motorů a spolupráce s Fordem je extrémně náročný proces. „Myslím, že se každý víkend všichni učí. A my taky. Jsme samozřejmě úplně nový výrobce, takže náš učební proces je asi o něco strmější. Ale odvádějí skvělou práci a každým dnem se to zlepšuje,“ uzavřel technickou část svého hodnocení.

Nad nedělním závodem však visí otazník v podobě počasí. FIA sice posunula start Velké ceny Miami o tři hodiny dříve, aby se vyhnula typickým odpoledním bouřkám, přesto ale meteorologové stále hlásí zhruba 37% pravděpodobnost deště.

Verstappen, který už nové vozy v mokru testoval, patří k několika málo jezdcům, kteří mají s touto generací monopostů zkušenosti i za ztížených podmínek. Připomněl například testování v Barceloně, kde byl na trati jen on a Charles Leclerc.

„Jo, je to docela náročné. Nebude to jednoduché, ale nejdřív si musíme počkat, kolik vody vlastně spadne, protože to dělá obrovský rozdíl,“ varoval před závodem.

Závěr víkendu v Miami tak může být pro Red Bull i Verstappena dalším důležitým testem toho, zda se skutečně blýská na lepší časy, nebo zda šlo jen o dočasné zlepšení v rámci komplikovaného přechodového období nové technické éry Formule 1.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
GP USA (Miami) Red Bull Red Bull RB22 Max Verstappen
Stalo se
Grand Prix
GP Miami 2026

GP Miami: Kimi Antonelli v dramatickém závodě získal třetí vítězství v řadě

Kimi Antonelli znovu potvrdil, že letos patří mezi hlavní aspiranty na titul. Na Velké ceně Miami totiž předvedl působivý výkon a po dramatickém průběhu si dojel pro třetí vítězství v řadě.

Novinky
Max Verstappen

Velký posun Red Bullu: Max Verstappen mluví o úlevě a zlepšení

Max Verstappen ocenil výrazný pokrok Red Bullu mezi Velkými cenami Japonska a Miami, kde se chování monopostu znatelně zlepšilo. Zatímco ještě nedávno popisoval své působení v kokpitu jako roli „pasažéra“, nyní v Miami startuje ze druhé řady.

Novinky
Isack Hadjar

Isack Hadjar je diskvalifikován z kvalifikace v Miami. Z Red Bullu přišla omluva

Isack Hadjar má po kvalifikaci na Velkou cenu Miami vážný problém. Kvůli porušení technických pravidel byl z výsledků kvalifikace vyloučen a do nedělního závodu odstartuje z boxové uličky. Pro mladého jezdce jde o citelnou komplikaci,

Novinky
Start sprintu v Miami

Hrozba bouřek mění nedělní program v Miami

Velká cena Miami Formule 1 odstartuje o tři hodiny dříve oproti původnímu plánu. Úprava harmonogramu reaguje na nepříznivou předpověď počasí a ovlivní nejen podmínky na trati, ale i čas sledování pro fanoušky.

Grand Prix
Kimi Antonelli

GP Miami: Kimi Antonelli v kvalifikaci všem vypálil rybník. Max Verstappen je druhý

Kvalifikace na Velkou cenu Miami přinesla dramatický průběh plný změn pořadí až do závěru. Andrea Kimi Antonelli ji nakonec ovládl a získal už třetí pole position v řadě.

Grand Prix
Lando Norris s Oscarem Piastrim v Miami

GP Miami: Sprint ovládl Lando Norris s druhým Oscarem Piastrim

Lando Norris si ve sprintu na Miami Grand Prix Sprint dojel pro suverénní vítězství bez většího tlaku soupeřů, zatímco Oscar Piastri potvrdil dominanci stáje McLaren druhým místem a zkompletoval týmový double.

Novinky
George Russell

McLaren a Ferrari zaskočily Mercedes: George Russell mluví o obrovském progresu

George Russell přiznal, že nečekal tak výrazné zlepšení výkonu, jaké na Velké ceně Miami předvedly týmy McLaren a Ferrari. Podle něj ukazuje tempo jejich vývoje, jak rychle se může měnit konkurenceschopnost ve Formuli 1.
Novinky
Williams

Nezlomný bojovník Alex Zanardi zemřel. Zanechal po sobě silný odkaz

Bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi zemřel ve věku 59 let. Smutnou zprávu v sobotu potvrdila jeho rodina.
Grand Prix
Lando Norris v Miami

GP Miami: Mclaren se vrací zpět. Lando Norris získal pole position do sprintu

Lando Norris vybojoval pro McLaren pole position do sprintu před Miami Grand Prix a potvrdil tak silný vstup britské stáje do víkendu.
Grand Prix
Charles Leclerc v Miami

GP Miami: Charles Leclerc zahájil víkend nejrychlejším časem tréninku

Charles Leclerc a Ferrari udali tempo, když se po pauze vrátila sezona F1 2026 na trati při 1. tréninku před Velkou cenou Miami, kde právě italská stáj ukázala nejrychlejší tempo úvodní části víkendu.
Novinky
Charles Leclerc

Martin Brundle předpovídá zvrat v rozložení sil. Ferrari může bojovat o titul, tvrdí

Martin Brundle naznačuje, že Scuderia Ferrari by po návratu sezony Formule 1 v Miami mohla nastoupit ve výrazně silnější formě. Podle něj má italská stáj potenciál ukázat citelné zlepšení výkonu i konkurenceschopnosti.

Novinky
Fernando Alonso

Aston Martin během přestávky aktivně vyvíjel. Očekávání ale mírní

Aston Martin nechal po víkendu v Japonsko monopost AMR26 na místě, aby mohl pokračovat v testování řešení vibrací pohonné jednotky Honda. V dynamometrických zkouškách tým ověřuje úpravy v kontrolovaných podmínkách s cílem rychleji odstranit technické problémy a zlepšit spolehlivost.