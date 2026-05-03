Velký posun Red Bullu: Max Verstappen mluví o úlevě a zlepšení

Max Verstappen ocenil výrazný pokrok Red Bullu mezi Velkými cenami Japonska a Miami, kde se chování monopostu znatelně zlepšilo. Zatímco ještě nedávno popisoval své působení v kokpitu jako roli „pasažéra“, nyní v Miami startuje ze druhé řady.
V paddocku v Miami se po sobotní kvalifikaci rozběhla debata o tom, zda se Red Bull po turbulentním startu nové éry technických pravidel konečně nadechuje k obratu. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen si totiž zajistil start z první řady nedělní Velké ceny, když skončil těsně za Mercedesem Kimiho Antonelliho, jenž si připsal už třetí pole position v řadě.
Italský mladík tak znovu potvrdil svou rostoucí formu, zatímco Verstappen působil po delší době viditelně spokojeněji s chováním svého monopostu RB22. Ten mu v úvodu sezony 2026 dělal značné problémy a nizozemský jezdec se v šampionátu propadl až na deváté místo.
Právě příchod nových pravidel pro rok 2026, spolu s technickými úpravami a vývojem pohonných jednotek ve spolupráci s Fordem, proměnil podle Verstappena celý projekt Red Bullu v mimořádně složitou učební křivku. V Miami však tým přivezl balík vylepšení, který se okamžitě projevil na lepším pocitu z vozu.
Po kvalifikaci Verstappen přiznal, že změna je znatelná, když prohlásil: „Cítím světlo na konci tunelu.“ I když opatrně, jeho slova naznačovala úlevu po sérii náročných víkendů.
Na tiskové konferenci pak šel ještě dál a otevřeně popsal, jak náročné bylo období před Miami. „Upřímně, všechno. Protože předtím nefungovalo vůbec nic,“ uvedl Verstappen bez příkras.
Dodal také, že vůz byl v některých chvílích prakticky nečitelný: „Měl jsem pocit, že jsem v autě jen pasažér. Jednou to přetáčelo, jindy zase prudce ustřelilo, a chovalo se jinak z jednoho tréninku do druhého, i když jsme na něm vůbec nic neměnili. Myslím, že jsme toho teď hodně pochopili.“
Z jeho slov bylo patrné, že Red Bull musel během několika závodů pochopit základní charakteristiky nového monopostu. I přesto ale Verstappen přiznal, že tým stále není tam, kde by chtěl být, i když pokrok je zřejmý.
„Stále nejsme tam, kde chceme být, co se týče pochopení všeho, ale většinu už ano. Tady je vidět, že auto působí mnohem víc jako celek,“ pokračoval čtyřnásobný šampion, který ocenil především stabilitu v řízení.
Velkou změnu podle něj přinesla i lepší práce s energií a celkovým vyvážením vozu. „Konečně můžu jezdit tak, jak chci, jen pomocí práce se volantem, a to hodně pomáhá,“ popsal Verstappen rozdíl oproti předchozím závodům.
Zároveň ale připomněl, že vývoj v rámci nové éry motorů a spolupráce s Fordem je extrémně náročný proces. „Myslím, že se každý víkend všichni učí. A my taky. Jsme samozřejmě úplně nový výrobce, takže náš učební proces je asi o něco strmější. Ale odvádějí skvělou práci a každým dnem se to zlepšuje,“ uzavřel technickou část svého hodnocení.
Nad nedělním závodem však visí otazník v podobě počasí. FIA sice posunula start Velké ceny Miami o tři hodiny dříve, aby se vyhnula typickým odpoledním bouřkám, přesto ale meteorologové stále hlásí zhruba 37% pravděpodobnost deště.
Verstappen, který už nové vozy v mokru testoval, patří k několika málo jezdcům, kteří mají s touto generací monopostů zkušenosti i za ztížených podmínek. Připomněl například testování v Barceloně, kde byl na trati jen on a Charles Leclerc.
„Jo, je to docela náročné. Nebude to jednoduché, ale nejdřív si musíme počkat, kolik vody vlastně spadne, protože to dělá obrovský rozdíl,“ varoval před závodem.
Závěr víkendu v Miami tak může být pro Red Bull i Verstappena dalším důležitým testem toho, zda se skutečně blýská na lepší časy, nebo zda šlo jen o dočasné zlepšení v rámci komplikovaného přechodového období nové technické éry Formule 1.
Kimi Antonelli znovu potvrdil, že letos patří mezi hlavní aspiranty na titul. Na Velké ceně Miami totiž předvedl působivý výkon a po dramatickém průběhu si dojel pro třetí vítězství v řadě.
Max Verstappen ocenil výrazný pokrok Red Bullu mezi Velkými cenami Japonska a Miami, kde se chování monopostu znatelně zlepšilo. Zatímco ještě nedávno popisoval své působení v kokpitu jako roli „pasažéra“, nyní v Miami startuje ze druhé řady.
Isack Hadjar má po kvalifikaci na Velkou cenu Miami vážný problém. Kvůli porušení technických pravidel byl z výsledků kvalifikace vyloučen a do nedělního závodu odstartuje z boxové uličky. Pro mladého jezdce jde o citelnou komplikaci,
Velká cena Miami Formule 1 odstartuje o tři hodiny dříve oproti původnímu plánu. Úprava harmonogramu reaguje na nepříznivou předpověď počasí a ovlivní nejen podmínky na trati, ale i čas sledování pro fanoušky.
Kvalifikace na Velkou cenu Miami přinesla dramatický průběh plný změn pořadí až do závěru. Andrea Kimi Antonelli ji nakonec ovládl a získal už třetí pole position v řadě.
Lando Norris si ve sprintu na Miami Grand Prix Sprint dojel pro suverénní vítězství bez většího tlaku soupeřů, zatímco Oscar Piastri potvrdil dominanci stáje McLaren druhým místem a zkompletoval týmový double.
George Russell přiznal, že nečekal tak výrazné zlepšení výkonu, jaké na Velké ceně Miami předvedly týmy McLaren a Ferrari. Podle něj ukazuje tempo jejich vývoje, jak rychle se může měnit konkurenceschopnost ve Formuli 1.
Bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi zemřel ve věku 59 let. Smutnou zprávu v sobotu potvrdila jeho rodina.
Lando Norris vybojoval pro McLaren pole position do sprintu před Miami Grand Prix a potvrdil tak silný vstup britské stáje do víkendu.
Charles Leclerc a Ferrari udali tempo, když se po pauze vrátila sezona F1 2026 na trati při 1. tréninku před Velkou cenou Miami, kde právě italská stáj ukázala nejrychlejší tempo úvodní části víkendu.
Martin Brundle naznačuje, že Scuderia Ferrari by po návratu sezony Formule 1 v Miami mohla nastoupit ve výrazně silnější formě. Podle něj má italská stáj potenciál ukázat citelné zlepšení výkonu i konkurenceschopnosti.
Aston Martin nechal po víkendu v Japonsko monopost AMR26 na místě, aby mohl pokračovat v testování řešení vibrací pohonné jednotky Honda. V dynamometrických zkouškách tým ověřuje úpravy v kontrolovaných podmínkách s cílem rychleji odstranit technické problémy a zlepšit spolehlivost.