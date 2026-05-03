Hrozba bouřek mění nedělní program v Miami

Velká cena Miami Formule 1 odstartuje o tři hodiny dříve oproti původnímu plánu. Úprava harmonogramu reaguje na nepříznivou předpověď počasí a ovlivní nejen podmínky na trati, ale i čas sledování pro fanoušky.
S blížící se bouřkovou frontou nad Miami se pozornost přesunula od očekávání závodu k otázce, zda se nedělní Velká cena Formule 1 vůbec pojede. Hrozba silných dešťů a bouřek donutila organizátory i vedení šampionátu okamžitě jednat.
„Po jednání mezi FIA, FOM a promotérem v Miami bylo rozhodnuto posunout start nedělní Velké ceny Miami na 13:00 místního času, a to kvůli předpovědi počasí, která očekává silnější dešťové přeháňky později odpoledne v blízkosti původně plánovaného startu závodu,“ uvedlo společné prohlášení.
Závod, který měl původně začít v 16:00 místního času, se tak nově pojede už ve 13:00. V britském čase to znamená 18:00. Celý nedělní program se tím výrazně posouvá a je upraven tak, aby odpovídal očekávanému příchodu nejhoršího počasí.
FIA, FOM a promotér závodu zároveň zdůraznili, že hlavní prioritou je bezpečnost a co nejmenší narušení průběhu víkendu. „Toto rozhodnutí bylo přijato s cílem zajistit co nejmenší narušení závodu, vytvořit co největší možné časové okno pro dokončení Velké ceny v co nejlepších podmínkách a upřednostnit bezpečnost jezdců, fanoušků, týmů a personálu,“ stojí v oficiálním vyjádření.
Významnou roli v rozhodování sehrála hrozba blesků, která je na Floridě běžným a velmi vážným meteorologickým rizikem. V prostředí motorsportu je jakákoli elektrická aktivita v blízkosti okruhu považována za okamžitý důvod k zastavení celé akce.
Ačkoliv ve státě Florida neexistuje speciální zákon, který by přímo nařizoval zastavení sportovních akcí kvůli bleskům, organizátoři se musí řídit federálními pravidly OSHA z roku 1970, která ukládají jasnou povinnost chránit zdraví a bezpečnost všech účastníků závodu, týmů i fanoušků.
Dalším vodítkem jsou doporučení Národní meteorologické služby Spojených států. Ta pracují s takzvaným 30 30 pravidlem, podle kterého je nutné vyhledat úkryt, pokud mezi zábleskem a hromem uplyne méně než 30 sekund. To odpovídá přibližně vzdálenosti šesti mil.
Pokud je blesk zaznamenán v této vzdálenosti, musí být trať okamžitě uzavřena a závod přerušen. Následuje minimálně třicetiminutová bezpečnostní pauza, která se navíc prodlužuje při každém dalším výboji.
Právě tato pravidla představovala pro FIA zásadní problém, protože i krátké přerušení by mohlo výrazně zkrátit dostupné závodní okno a ohrozit dokončení celé Grand Prix v rámci časového limitu.
Změna se dotkla i doprovodných sérií. Formule 2 musela upravit svůj program a posunout hlavní závod do dřívějších hodin.
„V návaznosti na rozhodnutí posunout start nedělní Velké ceny Miami F1 kvůli předpovědi počasí byl hlavní závod FIA Formule 2 přeplánován,“ uvedli organizátoři.
„Zahřívací kolo nyní začne v 9:25 místního času.“ dodali s tím, že celý ranní program se výrazně urychlil, aby se předešlo kolizi s novým harmonogramem Formule 1.
Meteorologové kvůli tomu přiměli FIA vyhlásit na neděli oficiální varování před deštěm („Rain Hazard“). Podle aktuálních údajů je pravděpodobnost deště v původním čase závodu vyšší než 40 % a nejsilnější déšť se očekává právě odpoledne.
Celá situace tak znovu ukazuje, jak výrazně může počasí ovlivnit moderní Formuli 1 a jak rychle musí organizátoři reagovat, když se sport dostane do střetu s nevyzpytatelnými přírodními podmínkami.
