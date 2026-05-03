Isack Hadjar je diskvalifikován z kvalifikace v Miami. Z Red Bullu přišla omluva

Isack Hadjar má po kvalifikaci na Velkou cenu Miami vážný problém. Kvůli porušení technických pravidel byl z výsledků kvalifikace vyloučen a do nedělního závodu odstartuje z boxové uličky. Pro mladého jezdce jde o citelnou komplikaci,
Po skončení kvalifikace na Velkou cenu Miami došlo u Isacka Hadjara k technické kontrole, která odhalila problém na jeho voze RB22. Podlaha monopostu nesplňovala předpisy Formule 1 pro rok 2026, protože přesahovala povolené rozměry o dva milimetry.
Red Bull do Miami přivezl novou specifikaci podlahy jako součást rozsáhlejšího balíčku sedmi aktualizací. Právě tato novinka se však stala zdrojem komplikací, protože během technické přejímky po kvalifikaci neprošla kontrolou.
Technický delegát FIA Jo Bauer situaci popsal jasně: „Levá i pravá část podlahy přesahovaly o 2 mm referenční objem RV-FLOOR BOARD.“
Dodal také: „Protože to není v souladu s článkem C3.5.5 Technických pravidel Formule 1, předávám tuto záležitost komisařům k posouzení.“
Vzhledem k porušení technických pravidel následovalo standardní řešení, tedy diskvalifikace z výsledků kvalifikace.
Záležitost byla projednána v neděli dopoledne, zhruba šest hodin před samotným startem závodu, který byl v Miami posunut na 13:00 místního času (19:00 našeho času).
Komisaři si vyslechli zástupce Red Bullu, kteří podle oficiální zprávy nezpochybnili zjištění technické kontroly.
„Komisaři si vyslechli zástupce týmu vozu číslo 6 (Isack Hadjar). Ti nezpochybnili zjištění technického delegáta, že části levé i pravé strany podlahy přesahovaly o 2 mm referenční objem RV-FLOOR BOARD,“ stojí v rozhodnutí.
Závěr byl proto jednoznačný: „Jedná se o porušení článku C3.5.5 pravidel FIA Formule 1 a v takovém případě následují standardní důsledky uznaného porušení technických předpisů.“
Trestem je start z boxové uličky, což Hadjara výrazně znevýhodňuje ještě před začátkem samotného závodu.
Red Bull po rozhodnutí vydal oficiální stanovisko, v němž šéf týmu Laurent Mekies převzal odpovědnost za chybu.
„Udělali jsme chybu a respektujeme rozhodnutí komisařů,“ uvedl Mekies. „Tato chyba nebyla úmyslná a nepřinesla nám žádnou výkonnostní výhodu.“
Zároveň dodal, že tým situaci důkladně prověří: „Z tohoto incidentu se poučíme a zanalyzujeme naše procesy, abychom pochopili, jak k němu došlo, a přijali opatření, která zabrání jeho opakování.“
Na závěr řekl: „Jako tým se omlouváme Isackovi i našim fanouškům a partnerům. Dnes jsme si prošli těžkou lekcí, ale posuneme se dál.“
Zatímco Hadjar startuje z boxů, jeho týmový kolega Max Verstappen se postaví na druhé místo startovního roštu, což podtrhuje rozdílný vývoj víkendu pro oba jezdce Red Bullu.
