Velké změny ve vedení Aston Martinu: Tým hledá nového šéfa po boku Adriana Neweyho

Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
Vedení týmu Aston Martin podle několika zdrojů plánuje zásadní změnu ve své organizační struktuře. Stáj nyní hledá nového šéfa týmu, který by působil po boku legendárního designéra Adriana Neweyho. Tento krok přichází v době, kdy tým čelí technickým i výkonnostním problémům na startu sezóny.
Podle insidera Antonia Lobata Aston Martin teď hledá nového šéfa, protože dosavadní experiment s vedením založeným výhradně na technickém géniovi a konstruktérovi vyvolal interní pochybnosti. Lobato zdůrazňuje, že Neweyho síla spočívá v technice, nikoli v manažerských či PR schopnostech, což se projevilo nedostatkem vedení na nejvyšší úrovni.
Tým hledá zkušeného manažera, který by doplnil Neweyho technické schopnosti a zároveň posílil strategické a organizační vedení stáje. Cílem je zajistit stabilitu v týmu i lepší výkon na trati, protože loňské jmenování Neweyho šéfem týmu ukázalo, že samotný technický génius nestačí k efektivnímu řízení týmu.
Spekuluje se dokonce o možnosti nabídnout roli někomu s bohatými manažerskými zkušenostmi, například Christianu Hornerovi, i když Aston Martin tyto zprávy veřejně popřel.
Lobato dále upozornil, že převzetí role team principala Adrianem Neweym nezajistilo úplné propojení manažerských a technických kompetencí, což mohlo vytvořit určité vakuum v rozhodovacích procesech ve Silverstone.
Řešením by měl být nový vůdčí hlas, který bude působit jako strategický i taktický partner Adriana Neweyho a umožní týmu efektivně plánovat vývoj monopostu během sezóny.
Podle neoficiálních informací by nový team principal měl mít zkušenosti s řízením rozsáhlých sportovních nebo technických organizací, aby doplnil Neweyho excelenci v aerodynamice a designu. Součástí role by mohla být také reprezentace týmu navenek a vedení komunikace s regulačními orgány.
Zdroje uvádějí, že potřeba této změny byla diskutována už krátce po jmenování Neweyho do role team principala pro sezonu 2026, kdy vedení přehodnocovalo rozdělení odpovědností mezi klíčové lídry týmu.
Aston Martin se ocitl pod tlakem kvůli slabému startu sezony 2026, což ještě více odhalilo nedostatky v manažerském vedení. Tým čelí nejen výkonovým deficitům, ale také tlaku médií a investorů, kteří požadují stabilnější a efektivnější strategické řízení.
Komentáře z prostředí týmu naznačují, že dosavadní experimentální vedení s Neweym se ukázalo jako obtížně slučitelné s každodenním řízením a řešením personálních výzev, což vyvolalo tlak na organizační změnu.
V současné fázi je pro Aston Martin klíčové najít správnou kombinaci technické brilantnosti a manažerské zkušenosti, aby tým mohl stabilně růst, držet krok s konkurencí a zlepšit výsledky během sezóny i v budoucnu.
Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
