James Vowles přiznal výraznou nadváhu monopostu. Problém je vážnější, než by se mohlo zdát

Šéf týmu Williams, James Vowles, přiznal, že nový monopost FW48 je výrazně těžší, než tým původně očekával, což ovlivňuje klíčové aspekty jeho výkonu. Podle Vowlese jde o složitý problém, který vyžaduje pečlivý a systematický přístup, nikoli okamžité řešení.
Šéf týmu Williams James Vowles přiznal, že nový monopost FW48 je na startu sezony výrazně těžší, než tým plánoval.
Oficiální technické údaje při představení auta ukazovaly hmotnost jen mírně vyšší než u Mercedesu, ale ve skutečnosti je auto těžší kvůli komponentům a jejich rozložení.
Pro jezdce Alexe Albona a Carlose Sainze to znamená, že nadváha ovlivňuje zrychlení, chování v zatáčkách i celkovou stabilitu vozu, a nejde ji vyřešit jen přesunem dílů.
Vowles v rozhovorech s médii, uvedl, že tým ví, jak auto dostat pod limit, ale rozpočtové omezení (rozpočtový strop) brání okamžitému zásahu, informuje RacingNews365.
„Kdyby neexistoval limit výdajů, udělal bych to zítra,“ řekl Vowles a naznačil, že technické řešení by bylo jednoduché, pokud by neexistovala přísná finanční omezení stanovená FIA.
Problém podle Vowlese nespočívá jen v celkové hmotnosti vozu, ale také v tom, jak tato hmotnost ovlivňuje střed těžiště, schopnost rekuperace energie a dokonce i minimální rychlost v zatáčkách, tedy faktory, které běžné vážení neukáže.
„Je to složité, ale je to dobrá složitost,“ vysvětlil Vowles. Tím chtěl ukázat, že výzva, které tým čelí, je zároveň příležitostí zlepšit pracovní procesy a přístup při vývoji auta.
„Problém se nevznikl náhle letos, je výsledkem toho, že naše současné pracovní postupy a vývojová struktura ještě nejsou dostatečné pro rozsah změn, které přinesly nové technické regulace pro sezonu 2026,“ dodal.
„Loňský monopost sice hmotnostní limit jen těsně překračoval, ale letos je situace horší a museli jsme provést velmi vážné změny v tom, jak operujeme a jak pracujeme, abychom se s problémem dokázali vypořádat,“ pokračoval Vowles.
„V žádné části společnosti už nic není skryté a všechno se dá opravit,“ řekl Vowles. „Žádná zásadní překážka není neřešitelná a s plánováním a časem lze hmotnostní deficit během sezony odstranit.“
„Realitou ale zůstává, že FW48 startuje sezónu jako těžší auto, které bude muset během závodních víkendů kompenzovat svou nadváhu jak takticky, tak výkonově. Otázkou zůstává, jak rychle se nám podaří problém vyřešit, než se projeví v boji o body,“ uzavřel Vowles.
Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.
Max Verstappen kritizoval nová pravidla F1 a jeho slova působí jako projev frustrace. Šéf Haasu Guenther Steiner na to ostře reagoval a obvinil Nizozemce, že „háže hračky ze stolu“ během problémů svého týmu.
Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
Šéf týmu Williams, James Vowles, přiznal, že nový monopost FW48 je výrazně těžší, než tým původně očekával, což ovlivňuje klíčové aspekty jeho výkonu. Podle Vowlese jde o složitý problém, který vyžaduje pečlivý a systematický přístup, nikoli okamžité řešení.
Ralf Schumacher se přidal ke skupině jezdců a odborníků, kteří kritizují novou éru pravidel. Podle něj nové předpisy snižují prostor pro skutečný talent a souboj jezdců na trati.
McLaren v sezóně 2026 nezačal ideálně a jejich monopost MCL40 zatím zaostává za Mercedesem a Ferrari. Tým musí rychle pracovat na vývoji a aerodynamice, aby udržel krok s konkurencí.
Sezóna F1 2026 zatím patří Mercedesu, který vyhrál v Austrálii i Číně, zatímco Max Verstappen bojuje s technickými problémy Red Bullu. Šéf Mercedesu Toto Wolff si vůči němu nebral servítky.
Pilot Ferrari neskrýval dobrou náladu po zisku svého prvního pódia v barvách Ferrari v Šanghaji. Do dalších závodů odjíždí povzbuzený a plný optimismu.
Ferrari přivezlo do Číny své flip-flop křídlo a během tréninku získalo cenná data. Křídlo ale nebylo použito v závodě a debut do soutěžního provozu odložili.
Sergio Pérez také vtipkoval na adresu nových pravidel pro sezonu 2026. Přiklání se k názoru většiny jezdců.
Šéf Mercedesu Toto Wolff varuje před přehnanými očekáváními u mladého Kimiho Antonelliho a zdůrazňuje, že jeho růst je stále v plném procesu.
Andrea Stella tvrdí, že jezdci McLarenu mají správný přístup, aby se po katastrofálním dvojitém DNS v Číně dokázali vrátit. Tým se soustředí na rychlé zotavení a zlepšení výkonu v dalších závodech.