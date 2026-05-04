Max Verstappen se nevyhnul penalizaci od FIA

Max Verstappen dostal po Velké ceně Miami Grand Prix pětisekundovou penalizaci po vyšetřování sportovních komisařů FIA. Trest mu zpětně ovlivnil konečné umístění v závodě.
Max Verstappen si z Velké ceny Miami Grand Prix odváží pětisekundový trest po zásahu sportovních komisařů FIA, kteří se zabývali porušením pravidel při výjezdu z boxové uličky.
K situaci došlo po zastávce během jízdy za safety carem, kdy Verstappen v sedmém kole přezouval na tvrdé pneumatiky. Krátce po návratu na trať se dostal do podezření, že při výjezdu přehlédl nebo překročil vymezenou bílou čáru pit lane.
Do širšího kontextu incidentu vstoupily i události z úvodu závodu, kdy kolize Isacka Hadjara, Liama Lawsona a Pierra Gaslyho vyústila v aktivaci safety caru a výrazně ovlivnila průběh Grand Prix.
Komisaři se rozhodli nespěchat s verdiktem a oznámili, že situaci posoudí až po závodě. „Rozhodli jsme se proto incident vyšetřit po závodě,“ uvedla FIA ve svém prohlášení.
Po dodatečné analýze videozáznamů bylo podle nich jasnější, jak k celé situaci došlo. „Nové úhly záběru poskytly více pohledů na výjezd z boxové uličky a daný incident,“ stojí v oficiálním vysvětlení.
Sám Verstappen popsal moment jako standardní návrat do závodu: „Vyjížděl jsem z boxové uličky a vracel se do závodu během fáze žlutých vlajek.“
Rozhodující však bylo zjištění komisařů, že levá přední pneumatika se dostala za hranici vymezenou plnou bílou čárou, což představuje porušení pravidel. „Komisaři určili, že vnější část levé přední pneumatiky překročila vnější okraj plné bílé čáry výjezdu z boxů.
Za tento prohřešek následovala pětisekundová penalizace, která však neměla zásadní vliv na výsledné pořadí v cíli.
Verstappen si totiž udržel pátou pozici i díky tomu, že Charles Leclerc obdržel přísnější dvacetisekundový trest za opakované opuštění trati v posledním kole.
Pro Red Bull Racing tak závod v Miami znamenal potvrzení zlepšené formy po nasazení technických vylepšení.
Lewis Hamilton upozornil na oblast, ve které podle něj může Ferrari ztrácet na své hlavní konkurenty. Podle něj právě detaily aerodynamiky rozhodují o rozdílech mezi špičkovými týmy.
