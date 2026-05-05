Toto Wolff přiznává realitu: Mercedes má v jedné oblasti stále problém

Toto Wolff otevřeně přiznal, že starty Mercedesu nejsou dostatečné a představují výraznou slabinu týmu. Podle něj je Mercedes jediným předním týmem, který pravidelně ztrácí pozice hned po startu, což komplikuje boj o přední příčky.
Třetí pole position v řadě, ale stejný scénář na startu. Kimi Antonelli sice opět odstartoval z prvního místa, ale už po několika metrech ho předjel rozjetý Charles Leclerc. Přesto dokázal Ital závod zvrátit a vyhrát, problém se starty ale zůstává tématem, které v týmu Mercedes vyvolává čím dál větší pozornost.
Šéf týmu Toto Wolff po závodě otevřeně přiznal, že starty jsou slabina, kterou už nejde přehlížet. „Myslím, že dnes i včera to byla týmová chyba,“ řekl pro média, informuje PlanetF1.com. „Všichni víme, že to prostě není dost dobré.“
Podle Wolffa nejde o jednorázové selhání, ale o opakující se problém, který Mercedes v posledních závodech trápí systematicky. „Neděláme dost dobrou práci v tom, abychom jezdcům dali správný nástroj do ruky, a momentálně jsme už několik závodů jediní, komu se to nedaří,“ dodal.
Situaci navíc komplikuje letošní technický vývoj ve Formuli 1. Ferrari má podle zákulisních informací výhodu díky jiné konstrukci pohonné jednotky a zejména turba, které se snáze dostává do optimálních otáček při startu.
Výraznou roli hraje i změna pravidel, konkrétně odstranění systému MGU-H. Ten dříve pomáhal s rychlejším roztáčením turba, a jeho absence tak ztížila práci jezdcům i inženýrům při rozjezdu.
Ferrari ze změn pravidel dokáže profitovat a také McLaren se po pauze zřejmě přiblížil jejich úrovni při startech. Naopak Mercedes v této oblasti zaostává a už v úvodních metrech závodů se často dostává pod tlak soupeřů.
„Musíme jít ještě víc do hloubky a snažit se pochopit, jak to můžeme napravit. Rozestupy nejsou tak velké, abychom si mohli dovolit jízdu na jistotu, a proto si nemůžete dovolit špatné starty,“ zdůraznil Toto Wolff s tím, že v dnešní Formuli 1 rozhodují i ty nejmenší detaily.
Podobně situaci hodnotil i Kimi Antonelli, který přiznal, že starty nejsou na úrovni, jakou tým potřebuje. „Ale i tak, ne, to není přijatelné,“ řekl po závodě. „Zvlášť o víkendu, kdy jsou rozestupy hodně malé, to může opravdu změnit celý závod.“
Ital zároveň uvedl, že část problému jde i za ním, hlavně kvůli nevyrovnanosti při práci se spojkou. „Pořád jsem trochu nekonzistentní, hlavně při pouštění spojky,“ přiznal.
Přestože Antonelli dokázal všechny své pole position proměnit ve vítězství a vede šampionát, opakující se slabší starty se stávají tématem, které může v těsném souboji o titul hrát stále větší roli.
George Russell vstupoval do sezony jako jeden z kandidátů na boj o titul, ale poslední tři závody ukazují posun v interní dynamice týmu Mercedes, kde momentum převzal Kimi Antonelli. Russell však situaci zlehčuje a tvrdí, že nejde o nic, co by v této fázi sezony vyvolávalo obavy.
