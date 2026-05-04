Liam Lawson reaguje na kolizi s Pierrem Gaslym. Přiznává technický problém

Liam Lawson se po Velké ceně Miami omluvil Pierrovi Gaslymu za kolizi, která vznikla po náhlé poruše jeho převodovky. Incident skončil velkou havárií a nárazem Gaslyho do bariéry.
Velká cena Miami Grand Prix přinesla dramatický moment mezi Liamem Lawsonem a Pierrem Gaslym, který skončil vážně vypadající kolizí v zatáčce 17.
Pierre Gasly po nárazu skončil s monopostem částečně na boku opřeným o bariéru, ale dokázal se z vozu dostat a odešel bez zranění. „Naštěstí jsem byl v pořádku,“ uvedl později s tím, že šlo o velmi děsivý moment, protože vůz neměl pod kontrolou.
V samotném souboji jel Gasly za Liam Lawson, když oba najížděli do rychlé pasáže okruhu. Lawson byl na vnitřní stopě, Gasly na vnější a měl dostatek prostoru pro průjezd zatáčkou.
Situace se ale změnila ve chvíli, kdy Lawson neotočil vůz do zatáčky a pokračoval rovně, což vedlo ke kontaktu a následnému převrácení Gaslyho Alpinu.
Lawson po incidentu uvedl: „Šel jsem za ním, abych se omluvil.“ Zároveň vysvětloval, že šlo o technický problém: „Nesnažil jsem se úmyslně brzdit tak pozdě, jen jsem neměl převodovku ani brzdy.“
Dodal také, že porucha přišla náhle: „V tu chvíli to prostě selhalo. Šel jsem brzdit do poslední zatáčky a převodovka okamžitě spadla do neutrálu.“
Následky přišly okamžitě, Gaslyho monopost se po nárazu převrátil a zastavil až u bariéry, zatímco Lawson musel závod o dvě kola později vzdát.
Stevardi FIA případ vyšetřovali a na základě dat z vozu potvrdili, že šlo o mechanickou závadu. „Proto přijímáme vysvětlení jezdce, že šlo o selhání mechanické součásti,“ uvedli ve svém verdiktu.
Z pohledu Gaslyho ale šlo o situaci, které se podle něj dalo předejít. „Dalo se tomu zabránit, Lawson byl až příliš optimistický,“ řekl ještě před potvrzením technické závady.
Dodatečně však přiznal, že nejvíce ho vyděsila samotná neovladatelnost vozu ve vzduchu. „Byl jsem ve vzduchu úplně bez kontroly, nebylo to příjemné.“
Lawson zároveň zdůraznil, že incident nebyl úmyslný a vznikl čistě kvůli selhání techniky. „Je to škoda, vyřadilo to Pierra, což není dobré.“
Závod tak pro oba jezdce skončil předčasně a z pohledu týmu i samotných pilotů šlo o promarněnou příležitost v jinak slibně rozjetém víkendu.
