Charles Leclerc doplácí na poslední kolo v Miami. FIA mu uděluje penalizaci

Charles Leclerc přišel o šesté místo ve Velké ceně Miami Grand Prix po sérii incidentů v závěru závodu. Do soubojů byli zapojeni také Max Verstappen a George Russell.
Charles Leclerc po Velké ceně Miami přišel o výsledek, který v posledním kole dokázal stěží vybojovat. Ferrari se většinu závodu drželo v boji o pódium, ale dramatický závěr všechno změnil.
V posledním kole Leclerc nezvládl průjezd zatáčkou číslo tři, lehce narazil do zdi a poškodil přední část vozu. Přestože pokračoval v jízdě, auto už nebylo v pořádku.
Poškození mu zhoršilo ovladatelnost, hlavně v pravotočivých zatáčkách, a musel několikrát vyjet mimo trať a zkrátit šikany.
Na konci závodu se ještě snažil ubránit pozice před Georgem Russellem a Maxem Verstappenem, ale kvůli poškození už nedokázal tempo udržet a postupně ztrácel pozice.
Leclerc se v závěru dostal do několika sporných situací, které nakonec rozhodly o jeho výsledku. Problém nastal při předjíždění jezdců o kolo zpět, kdy Leclerc razantně vytlačil z ideální stopy pomalejšího jezdce Arvida Lindblada. Následně se v pomalé vracečce dostal do kontaktu s Georgem Russellem, když se snažil udržet kontrolu nad poškozeným vozem a udržet si pozici.
Po závodě se situací zabývala FIA, která řešila opakované opuštění trati a to, zda tím Leclerc nezískal výhodu. Sám Leclerc situaci vysvětlil slovy: „Auto nechtělo zatáčet doprava, po kontaktu se zdí jsem s tím bojoval až do cíle.“
Komisaři ale ve svém rozhodnutí uvedli, že vůz sice měl potíže, ale jezdec opakovaně opouštěl trať a získal tím výhodu.
Zpráva komisařů zdůraznila: „Dospěli jsme k závěru, že skutečnost, že musel zkrátit šikany, znamenala, že tímto opuštěním trati získal trvalou výhodu.“ Na základě toho dostal Leclerc penalizaci průjezdu boxy, která byla po závodě přepočtena na 20sekundový trest.
Výsledkem je propad na osmé místo za týmového kolegu Lewise Hamiltona a také za Franca Colapinta. Incident s Georgem Russellem byl po závodě posouzen sportovními komisaři FIA jako běžný závodní kontakt, a proto za něj nebyl udělen žádný trest.
