Lewis Hamilton odhaluje slabinu Ferrari. Klíčové je přední křídlo
Dominik Sysel DNES 17:41
Lewis Hamilton upozornil na oblast, ve které podle něj může Ferrari ztrácet na své hlavní konkurenty. Podle něj právě detaily aerodynamiky rozhodují o rozdílech mezi špičkovými týmy.

Lewis Hamilton měl v Miami velmi rozporuplný víkend. Novinky na voze Ferrari sice místy fungovaly podle očekávání, zároveň se ale ukázalo, že tempo stále nestačí na přímý souboj o pódiové příčky.

Ferrari přivezlo do Miami rozsáhlý balík vylepšení, celkem jedenáct nových dílů včetně upraveného předního a zadního křídla. Očekávaný posun ve výkonnosti se ale projevil jen částečně.

Krátce to přitom vypadalo slibně, když v tréninku udával tempo Charles Leclerc. V samotném závodě ale Ferrari na nejrychlejší nestačilo. Situaci navíc zkomplikoval závěr, kdy Leclerc po chybě v posledním kole ztratil několik pozic a po následné penalizaci se propadl mimo první šestku.

Mezitím se dopředu dostaly jiné týmy. McLaren i Red Bull Racing potvrdily zlepšenou formu a výrazně se zapojily do boje o čelo závodu.

Hamilton upozornil, že rozdíly se dnes tvoří hlavně v technických detailech. „Mercedes sice přivezl vylepšení, ale ne taková jako ostatní,“ uvedl s odkazem na Mercedes.

Zároveň ocenil práci Ferrari, ale připustil, že konkurence udělala větší krok vpřed. „Tým odvedl neuvěřitelnou práci, ale ostatní se také posunuli.“

Podle něj některé týmy našly účinnější řešení. „Slyšel jsem, že McLaren přivezl vylepšení, která byla ještě lepší, než čekali, takže určitě dělají něco jinak.“

Hamilton si myslí, že velkou roli hraje přední křídlo. „Mercedes, McLaren a Red Bull dělají s předním křídlem něco jiného než my.“

Proto podle něj musí Ferrari tuto oblast detailně prozkoumat. „Musíme se na to podívat a zjistit, jestli tam není něco, co můžeme zlepšit.“

Na otázku rozdílů mezi vozy pak dodal: „Stačí se podívat na jejich křídla a na naše, je vidět, že vypadají jinak.“

Zároveň ale upozornil, že nejde o jediný důvod ztráty. „Nevím, jestli je to celý příběh, ale určitě mě zajímá, co to dělá.“

Ferrari tak po Miami stojí před jasným úkolem najít, kde přesně konkurence získává náskok, a rychle na to reagovat, pokud chce znovu bojovat o nejvyšší příčky.

