Velké změny v Red Bullu: Marko volá Vettela zpět do hry

Helmut Marko naznačil, že by si přál, aby jeho nástupcem v Red Bullu byl Sebastian Vettel, který podle něj ideálně spojuje zkušenosti, respekt i cit pro práci s mladými talenty. Čtyřnásobný mistr světa by tak mohl sehrát klíčovou roli v náročném období týmu spojeném s velkými změnami ve Formuli 1.

Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa Formule 1, se po delší době znovu ukázal veřejnosti při Velké ceně Saúdské Arábie. Jeho návštěva ale nebyla spojena s návratem do kokpitu, jak by si možná fanoušci přáli. Vettel do Džiddy dorazil v rámci svého osobního projektu Race4Women, jehož cílem je podpora žen v motorsportu, zejména v regionech, kde je jejich přítomnost na závodních tratích stále výjimkou.

Přesto Vettelova přítomnost opět rozvířila diskuse o jeho budoucnosti ve světě Formule 1. Helmut Marko, dlouholetý poradce Red Bullu a jeden z klíčových mužů, kteří formovali Vettelovu kariéru, během víkendu naznačil, že by si právě Sebastiana dokázal představit jako svého nástupce. "Byl by ideální volbou. Má přirozený cit pro práci s mladými jezdci, což ukazuje i jeho angažmá v kartingu," řekl Marko v rozhovoru pro Sky Německo.

Marko také vyzdvihl Vettelovy zkušenosti a inteligenci, které by mu podle něj umožnily rychle se adaptovat na roli v managementu týmu. "Seb potřebuje maximálně pár závodů, aby pochopil všechny aspekty této práce. Motorsport je součástí jeho života a i když se věnuje své farmě a dalším projektům v Rakousku, vše by mohl bez problémů skloubit," dodal rakouský veterán.

Naznačená změna přichází v době, kdy Red Bull čelí zásadním výzvám. Odchod Adriana Neweyho, blížící se nová technická pravidla a přechod na vlastní výrobu motorů s pomocí Fordu vytvářejí pro tým turbulentní období. Navíc se množí spekulace o budoucnosti Maxe Verstappena, což zvyšuje potřebu stabilního a silného vedení.

Sebastian Vettel by tak mohl být ideální osobností, která přinese Red Bullu nejen kontinuitu, ale také nový impuls. I když se v posledních letech stáhl do ústraní, jeho vášeň pro závodění a schopnost pracovat s mladými talenty by z něj mohly udělat klíčového hráče v nové éře týmu z Milton Keynes.