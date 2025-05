Velká cena Španělska jako zlom? Jos Verstappen věří ve férovější Formuli 1

Jos Verstappen, otec trojnásobného mistra světa Maxe Verstappena, podpořil novou technickou směrnici FIA, která se o víkendu začne uplatňovat při Velké ceně Španělska. Podle něj jde o ideální scénář pro Formuli 1, která tímto krokem směřuje k větší spravedlnosti a napínavějšímu průběhu sezony.

Devátý závod letošního ročníku v Barceloně přináší zpřísnění pravidel týkajících se flexibilních předních křídel. Nová směrnice výrazně omezuje povolený pohyb těchto prvků a očekává se, že by mohla přispět k částečnému srovnání výkonů mezi jednotlivými týmy. Tato změna by také mohla zamíchat dosavadním pořadím v některých částech startovního pole.

Mezi týmy, které byly v minulosti podezřívány z využívání flexibilního předního křídla, patří McLaren. Britská stáj však pokaždé prošla technickými kontrolami FIA bez zjištění jakéhokoliv porušení pravidel. Vedení týmu přesto zůstává v klidu i tváří v tvář blížícím se úpravám.

Jos Verstappen ale volá po férovosti napříč celým paddockem a podle svých slov doufá, že týmy, které z flexibilních prvků těžily, nyní o tuto výhodu přijdou. „Pro fanoušky i pro Formuli 1 je to ideální scénář. Chtějí sledovat napínavou sezonu, ne aby někdo vyhrál dvacet závodů a všechno bylo monotónní,“ uvedl Jos pro nizozemský deník De Telegraaf. „Ale především by měla platit rovná pravidla. Týmy, které z flexibilních křídel profitovaly, měly tu výhodu až příliš dlouho. To není fér.“

Jos Verstappen letos v paddocku dlouho chyběl a poprvé se ukázal až při nedávné Velké ceně Monaka. Znamenalo to, že na vlastní oči neviděl Maxovo vítězství v Imole, ani jeho odvážný manévr v první zatáčce proti Oscaru Piastrimu. Přesto se k němu zpětně dostalo množství reakcí.

„Max dělá rozdíl. Když předvede něco takového, skáču radostí do vzduchu a zároveň nevěřím vlastním očím. Lidé ke mně přicházeli, i úplní cizinci, a mluvili o tom. Všem to připadalo neuvěřitelné. Ale to je prostě Max. Už v motokárách předváděl podobné akce.“

Jos pokračoval i v hodnocení Maxovy koncentrace a výkonnosti. „Viděli jste to v Imole při restartu po safety caru. Jak byl ostrý a soustředěný, skvělé. Je v něm pořád ta vnitřní síla, na sto procent. V Red Bullu musí být šťastní, že ho mají. A myslím, že si to uvědomují. Je to hodný kluk, ale nedělejte ho naštvaným. Pak může být opravdu nepříjemný. Hlavně musí mít pocit, že tým dělá maximum. A myslím, že teď ten pocit opravdu má.“