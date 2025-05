Max Verstappen bojuje o každý bod: Šampionát je stále otevřený

V Monaku Charles Leclerc svým zásahem mezi piloty McLarenu zkomplikoval lídrovi šampionátu Oscaru Piastrimu situaci, zatímco Lando Norris díky tomu posílil svou pozici v boji o titul. Max Verstappen zaostává za lídrem o 25 bodů a na Norrise ztrácí 22, přičemž jeho největší problém představuje vůz RB21, který v Monaku nezvládl držet krok s konkurencí.

„Upřímně řečeno, na šampionát teď příliš nemyslím, chci se soustředit na každý závod zvlášť,“ řekl Verstappen a vyhnul se tak otázkám ohledně pokračujícího souboje o titul s jezdci McLarenu.

Dobrou zprávou je, že v Barceloně by to mělo být zcela jiné. Charakter okruhu by měl více sedět vozu RB21, podobně jako tratě Suzuka nebo Imola. Navíc Verstappen na této trati dlouhodobě boduje a právě zde slavil své první vítězství ve Formuli 1.

„Na některých okruzích jste konkurenceschopnější, na jiných se zase více trápíte. Myslím, že naše potíže v Monaku byly zřejmé,“ podotkl Max.

„S touto generací vozů jsme se na této trati potýkali každý rok. Pouze v roce 2023 jsme měli výraznou rychlostní převahu, která nám pomohla vyhrát, ale v ostatních sezonách to byl těžký boj,“ doplnil Verstappen.

Při odchodu z Monaka byl alespoň spokojený s tím, že z maximálních možností vytěžil co šlo a omezil ztráty na minimum. Mercedes měl své problémy a Lewis Hamilton se trápil, což Maxovi zajistilo slušné čtvrté místo a dvanáct bodů. „S ohledem na tempo, které jsme měli po celý víkend, jsme odvedli dobrou práci. Jako tým samozřejmě nejsme nikdy spokojeni se čtvrtým místem, ale musíme to přijmout, protože dobře známe limity našeho vozu,“ zakončil čtyřnásobný mistr světa.