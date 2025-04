Vasseur přiznává: Leclerc a Hamilton se vzájemně tlačí k lepším výkonům

Frederic Vasseur, šéf Ferrari, se vyjádřil k porovnání Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona během tiskové konference před Velkou cenou Saúdské Arábie. Na otázku, jak podobní jsou tito dva jezdci, odpověděl: "Podobní? Nemůžete mít dva jezdce s úplně stejným přístupem. Jsou to soupeři. Oba jsou šampioni." Podle Vasseura je každý z nich unikátní osobnost, která má svou vlastní DNA a přístup k závodění.

"Mají svůj vlastní přístup, svou vlastní mentalitu a chtějí dosáhnout toho nejlepšího. Co je pro nás pozitivní, je, že se navzájem tlačí k lepším výkonům, a my se musíme postarat o to, abychom z nich dostali to nejlepší," doplnil. Vasseur zdůraznil, že oba jezdci, i když mají podobné cíle, jsou soutěživí a každý z nich má svou vlastní cestu k dosažení vítězství.

Vasser také uvedl, že Hamilton přináší do týmu obrovskou zkušenost: "Přichází s vlastními zkušenostmi, 20 let ve Formuli 1, různé týmy, téměř deset let v McLarenu, 12 let v Mercedesu. Je vždy dobré mít někoho v týmu, kdo má takové zkušenosti a vizi, která nám pomůže se zlepšit."

Sezóna 2024 nebyla pro Ferrari ideální, i když tým nakonec skončil na druhém místě v Poháru konstruktérů. Vassar přiznal, že start do sezóny nebyl podle očekávání, a tým čelí výzvám, které si ani nemohli představit. "Máme čtyři týmy, které bojují o vítězství, možná pět nebo šest, ale čtyři týmy s různými strukturami, různými lidmi a různým vedením," vysvětlil.

V závěru Vasseur podotkl: "Všichni jsme schopni postavit čtyři auta do jedné desetiny sekundy. To znamená, že není správné nebo špatné, co kdo dělá. Musíme se snažit pochopit, co ostatní dělají, a zjistit, jak z toho získat to nejlepší." Tento přístup ukazuje, jak důležité je pro Ferrari analyzovat konkurenci a učit se z jejich strategií, aby se mohli dále zlepšovat.