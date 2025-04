Vasseur obdivuje Hamiltonův přístup: Frustrace z kvalifikace vedla k silnému závodu

Lewis Hamilton zažil v Bahrajnu víkend plný kontrastů. Po nevydařené kvalifikaci, kde obsadil až deváté místo, neskrýval zklamání a svůj výkon bez obalu zhodnotil jako „špatný“. „Omlouvám se týmu, nepodal jsem dostatečný výkon,“ uvedl po sobotním zklamání.

Nedělní závod ale ukázal jinou tvář sedminásobného mistra světa. Díky soustředěné jízdě se dokázal posunout až na pátou příčku. „Myslím, že jsem konečně přišel na to, jak to auto chce být řízené,“ připustil po závodě. Podle něj šlo o důležitý krok v procesu přizpůsobování se zcela odlišnému Ferrari po dvanácti letech u Mercedesu, informuje Sky Sports.

Frédéric Vasseur, šéf Ferrari, Hamiltonův přístup ocenil.

„Je skvělé, že si Lewis uvědomuje, že se musí sám zlepšit a přizpůsobit stylu jízdy s novým autem. Zároveň je ale na nás, abychom vůz upravili tak, aby mu co nejlépe seděl,“ řekl Vasseur a zdůraznil, že podobný proces adaptace nemůže být otázkou dnů.

Vasseur zároveň kvitoval, že Hamilton byl po kvalifikaci upřímně zklamaný. „Líbí se mi, že to prožíval. Neřekl jen ‚jsem desátý, to je škoda‘. Byl naštvaný, protože věděl, že na to měl,“ uvedl. „V F1 dnes uděláte jednu chybu a spadnete o šest míst. To před pár lety nebývalo.“

Hamiltonův nedělní výkon byl podle Vasseura povzbudivý. „Odjel velmi silný závod, jeho časy byly téměř srovnatelné s těmi nejrychlejšími,“ uvedl šéf stáje, která se i přes dílčí zlepšení stále snaží dohnat dominantní McLaren.

Ačkoliv má Hamilton za sebou bohatou kariéru, kvalifikační výkony posledních sezón vyvolaly otázky, zda neztrácí ostrost. Vasseur to ale odmítá spojovat s věkem a upozorňuje, že vše je otázkou spolupráce a hledání správného nastavení. „Je to týmová práce – a zlepšení přijde společně,“ uzavřel.