Vasseur cítí šanci na comeback: Zpřísnění pravidel může zamíchat pořadím

V průběhu sezony 2025 se chystá zásadní technická změna, která by mohla výrazně zamíchat kartami na čele šampionátu. Mezinárodní automobilová federace FIA oznámila, že od Velké ceny Španělska zpřísní testování pružnosti předních křídel. Cílem této změny je omezit využívání pružnosti aerodynamických prvků, což je oblast, která dlouhodobě vyvolává kontroverze a podezření z obcházení pravidel.

Podle šéfa Ferrari Frederica Vasseura může nová direktiva zcela změnit současný výkonnostní obrázek. „Největší změna přijde pravděpodobně ve Španělsku, protože tam vstoupí v platnost nové přední křídlo,“ řekl pro Sky Sports. „To by mohlo změnit obrázek šampionátu. Počkejme si, co to přinese.“ Ačkoliv připouští, že lídr šampionátu zůstane lídrem i po Barceloně, změna by podle něj mohla výrazně zamíchat pořadím v jednotlivých závodech. „Z hlediska čisté výkonnosti to může být zásadní zlom,“ dodal.

Ferrari zatím v sezoně zaostává, po šesti závodech ztrácí na vedoucí McLaren už 152 bodů v Poháru konstruktérů. Přestože se očekává, že většina týmů přiveze první větší vylepšení už tento víkend na Velkou cenu Emilia-Romagna, Vasseur věří, že skutečný dopad přinese až přizpůsobení se novým pravidlům v Barceloně.

Technická úprava pravidel se zaměřuje na snížení povoleného průhybu předních křídel z patnácti na deset milimetrů. FIA tím reaguje na narůstající podezření že některé týmy včetně těch nejrychlejších záměrně využívají pružnosti aerodynamických prvků na hraně regulí. McLaren který momentálně dominuje oběma šampionátům sice možný dopad bagatelizuje nicméně soupeři naznačují že právě v jeho případě by mohla nová pravidla přinést citelnou změnu.

Vasseur zároveň přiznal, že Ferrari letos nenaplnilo očekávání, a přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Maranella je v této situaci ještě náročnější. „Auto není na úrovni, jakou jsme si představovali. A v takových podmínkách je pro nového jezdce těžší se přizpůsobit,“ řekl. Přesto věří, že tým a jezdec si na sebe postupně zvykají, a spolupráci popisuje jako konstruktivní. Incidenty během závodu, jako byl Hamiltonův rozladěný týmový rádiový výstup v Miami, bere s nadhledem. „Dokud si to vyříkáme po závodě, nemám s tím problém,“ dodal Vasseur.

Španělsko tak představuje klíčový bod sezony, nejen kvůli výkonnostním vylepšením, ale i kvůli pravidlovému zpřísnění, které by mohlo odkryt skutečné rozdíly mezi týmy. A právě Ferrari doufá, že se karta konečně obrátí.