Podpora z paddocku: James Vowles stojí za Sainzem starším jako možným prezidentem FIA

Šéf stáje Williams James Vowles vyjádřil podporu případné kandidatuře Carlose Sainze staršího na post prezidenta Mezinárodní automobilové federace (FIA). Podle něj by dvojnásobný mistr světa v rallye mohl být pro tuto roli přínosem díky svým bohatým zkušenostem a hlubokému porozumění motorsportu.

Sainz starší, otec současného pilota Williamsu Carlose Sainze, zvažuje, že by ve volbách mohl vyzvat současného prezidenta Mohammeda Ben Sulayema. Informaci o možné kandidatuře přinesl server Motorsport.com. Spekulace však okamžitě vyvolaly otázky týkající se možného střetu zájmů, jelikož Sainzův syn stále působí ve Formuli 1. Tyto obavy ale jak James Vowles, tak i samotný Sainz starší jednoznačně odmítají.

„Nemyslím si, že by jeho případné zvolení znamenalo jakýkoli problém,“ uvedl Vowles. „Carlos má čtyři dekády zkušeností v motorsportu a velmi racionální pohled na to, jak tento svět funguje. Svému synovi nikdy nezasahoval do kariéry, respektuje ho jako samostatnou osobnost. Navíc věřím, že jakýkoli možný střet zájmů by bylo možné odfiltrovat.“

Vowles rovněž ocenil široký záběr Sainzovy závodní kariéry od rallye po monoposty a připomněl jeho dřívější působení v oblasti mobility ve Španělsku. Podle něj by Sainz mohl do FIA přinést cenné zkušenosti napříč různými kategoriemi motorsportu.

„Rozhodnutí je na něm,“ dodal Vowles. „Ale pokud se rozhodne kandidovat, má podle mě reálný potenciál být dobrým lídrem.“

Sainz by měl během následujících týdnů zvážit, zda má dostatečnou podporu pro vstup do boje o vedení FIA. Formální oznámení kandidatury zatím nepřišlo.