Van Lennep vyjádřil jasnou podporu Verstappenovi: Už dnes je jedním z nejlepších v historii F1

Ve Formuli 1 se často stává, že skutečný talent jezdců je doceněn až s odstupem času. Podobná debata se občas vede i kolem současného šampiona Maxe Verstappena. Podle bývalého jezdce Gijse van Lennepa je ale v tomto případě situace jiná, Verstappen si už nyní získal zasloužený respekt. „Vidíte to už čtyři roky, a letos znovu,“ zdůraznil van Lennep s tím, že Verstappenovo mistrovství je naprosto zjevné.

Jako jasný důkaz uvedl Grand Prix Japonska. „Vidíte, jak vyhrává v Suzuce svým vlastním způsobem s horším autem, protože přirozeně vede v čistém vzduchu. Není to nic víc, ani nic míň,“ popsal van Lennep. Právě Verstappenova schopnost využít každou příležitost a perfektně zvládat závody i bez dominantního monopostu je podle něj ukázkou opravdové jezdecké výjimečnosti.

Van Lennep ale zároveň přiznal, že současné závody už ho jako diváka tolik netáhnou. „Když jsem viděl, že vede, řekl jsem si: 'Je hotovo, nemusím už dál sledovat.' Zbytek je zábava, ale…“ dodal. Podle něj to ale není kritika Verstappena samotného, nýbrž výsledek dnešních pravidel, která podle něj snižují atraktivitu závodění.

Velkým problémem jsou podle van Lennepa i současné předpisy týkající se pneumatik. Ty podle jeho názoru přispívají k předvídatelnosti závodů a ubírají jim na dramatičnosti. „Ve Formuli 1 není všechno růžové a slunečné,“ poznamenal zkušený Holanďan s lehkým povzdechem.

Pokud by záleželo na něm, Formule 1 by se měla v některých ohledech vrátit zpět ke svým kořenům. „Chtěl bych auta trochu menší, s méně aerodynamiky. Ano, chtěl bych, aby se Formule 1 trochu vrátila zpátky,“ uzavřel van Lennep. Podle něj by to přineslo zpět více ryzího závodění a méně technické dominance.