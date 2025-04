Sainz uklidňuje jezdce: „Nebojte se designu madridského okruhu“

Carlos Sainz je přesvědčený, že nová trať v Madridu, přezdívaná „Madring“, nabídne Formuli 1 unikátní charakter. Nový okruh, který v pátek oficiálně představili pořadatelé spolu s místními úřady, kombinuje technické pasáže městského okruhu se svižnými a plynulými úseky. Od září příštího roku převezme pořádání Velké ceny Španělska a od roku 2026 se na kalendáři pravděpodobně stane jejím jediným domácím podnikem.

Trať o délce 5,47 kilometru se bude klikatit kolem výstavního centra IFEMA a nabídne jak úzké městské sekce s blízkými zdmi, tak i otevřenější části s rychlými zatáčkami a výrazným klopením v oblasti festivalových areálů Valdebebas. Právě tato kombinace by měla podle Sainze přinést to, co modernímu závodění často chybí, odlišnost a osobitost.

„Jezdci se mě na trať ptali – na zatáčky, na rozvržení... Řekl jsem jim, aby se nebáli, že se budu snažit, aby byla trať co nejzábavnější,“ uvedl Sainz, který se stal ambasadorem madridské Grand Prix. „Co od tratě jako jezdec chci, je charisma a charakter, aby měla spoustu specifických prvků, které ji odliší. A to se v případě Madringu daří,“ doplnil.

Video: Descubre el trazado completo de MADRING / Discover the complete MADRING layout | Madring

Sainz přirovnal madridský okruh k městským tratím v Baku a Džiddě, které se navzdory urbanistickému prostředí dokázaly zapsat do paměti fanoušků i jezdců díky jedinečné atmosféře a dynamice. „Madring má všechno, městskou část s blízkými zdmi a otevřenou sekci připomínající klasické evropské okruhy, které my jezdci milujeme,“ vysvětlil. „Závěrečná část s klopenými a rychlými zatáčkami je přesně to, co nás baví.“

Velké naděje vkládá Sainz nejen do samotné tratě, ale i do celkového pojetí akce. Díky výhodné poloze poblíž letiště Barajas a plánovaným doprovodným akcím věří, že Madrid může nastavit nový standard mezi závody F1. „Všechno, co se bude kolem dít – koncerty, aktivity – pomůže městu. Myslím, že můžeme mít nejlepší trať a nejlepší událost v celém kalendáři,“ prohlásil odhodlaně. „Bude 24 závodů, a i když jsou Mexico, Miami nebo Las Vegas skvělé, věřím, že Madrid je dokáže překonat. A půjdeme si za tím.“