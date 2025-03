Giedo van der Garde označuje rozhodnutí Red Bullu za šikanu: Verstappen jeho názor podpořil

Druhé závodní místo v týmu vedle Maxe Verstappena stalo pro každého pilota prakticky prokletím. Předchozí jezdci, jako Pierre Gasly a Alex Albon, se ani nedostali k plné stabilitě, přičemž oba byli po několika závodech odvoláni z hlavního týmu. Red Bull se po mnoha pokusech rozhodl dát šanci Liamu Lawsonovi, ale i jeho krátká zkušenost na tomto sedadle je poznamenána tlakem a nejistotou. Po pouhých dvou závodech je Lawson nucen opustit kokpit, což vyvolává řadu pochybností o správnosti takového rozhodnutí.

Giedo van der Garde, bývalý pilot F1, se ve svém komentáři rozhodně postavil na stranu mladého Novozélanďana. Podle něj je celé hodnocení výkonů jezdců v Red Bullu příliš přísné a nezohledňuje reálné podmínky, které závodníkům panují. "Je to jako šikana nebo panika, než spravedlivé hodnocení," uvedl van der Garde, čímž vyjádřil svůj nesouhlas s rychlým a nekompromisním rozhodnutím vedení týmu.

Max Verstappen, který se v minulosti několikrát postavil za své kolegy, vyjádřil solidaritu s Lawsnem, když zdůraznil, jak náročné je ovládat monopost RB21. Verstappen naznačil, že pokud by měl Lawson k dispozici více času, mohl by ukázat lepší výsledky. Podle něj je to právě charakteristiky vozu, který je přizpůsoben Verstappenovu stylu, co činí adaptaci pro ostatní jezdce obzvláště obtížnou.

Van der Garde neváhal Lawsona podpořit a vyjádřil přání, aby mu Red Bull dal více času a prostor ukázat své schopnosti. Připomněl, že Lawsonova cesta do F1 byla výsledkem tvrdé práce a odhodlání, a že takto rychlý konec může být pro jeho kariéru škodlivý. "Je to tvrdé, když tě tým zklame hned po několika závodech," dodal van der Garde a vyjádřil naději, že Liam využije svou šanci v Japonsku k tomu, aby všem ukázal, že jeho potenciál byl podceňován.