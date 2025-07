Ferrari musí krotit své jezdce: Zásadní problém nutí Hamiltona a Leclerca zpomalit

Od začátku sezony 2025 se Ferrari potýká s nepříjemným technickým problémem. Monopost SF-25 jezdil příliš nízko nad asfaltem, což se ukázalo už v Austrálii a naplno se projevilo v Číně. Právě tam byl Lewis Hamilton diskvalifikován kvůli nadměrnému opotřebení tzv. skid-blocku – spodní části vozu, která chrání podlahu před poškozením. Ironií je, že jen o den dříve slavil vítězství ve sprintu.

V následujícím závodě v Japonsku Hamilton přiznal, že tým byl kvůli tomuto problému nucen zvýšit světlou výšku vozu. To však nevyhnutelně vedlo ke ztrátě výkonu – vyšší podvozek znamená nižší přítlak, a tím i horší přilnavost a rychlost v zatáčkách.

Podle reportéra Sky Sports F1 Teda Kravitze dostali oba jezdci Ferrari, tedy Hamilton i Charles Leclerc, během závodů opakovaně pokyn využívat taktiku „lift and coast“, informuje PlanetF1. To znamená sundat nohu z plynu na konci rovinek a umožnit, aby auto zpomalovalo samo díky odporu vzduchu. Cílem je zmírnit zatížení podvozku a zabránit dalšímu opotřebení spodní části vozu, které by mohlo znovu vést k diskvalifikaci.

Kravitz popsal i moment z týmového rádia, kdy Leclerc na opakované výzvy svého inženýra Bryana Bozziho reagoval frustrovaně: „Já to dělám, Bryane!“ Podle Kravitze se tato věta může stát jedním z památných momentů letošní sezony.

Zavedení této strategie je způsobem, jak Ferrari minimalizuje škody, aniž by muselo dramaticky měnit nastavení vozu. Zvýšit podvozek by sice problém řešilo, ale znamenalo by to značné zpomalení. Tím, že tým volí konzervativnější přístup, se snaží zachovat konkurenceschopnost bez ztráty pozice na trati.

Tato technika, běžně spojovaná s úsporou paliva nebo ochranou brzd, u Ferrari slouží především jako záchranný mechanismus pro samotnou konstrukci vozu. V rychlých pasážích s plnou nádrží totiž hrozí, že se auto kvůli přetížení ještě více přitiskne k zemi a poškodí podlahu – tedy zónu, na kterou jsou v aktuální aerodynamické éře kladeny extrémní nároky.

Navzdory těmto omezením se výsledky Ferrari v posledních závodech zlepšují. Leclerc se ve čtyřech posledních víkendech třikrát dostal na pódium a Hamilton si v Rakousku dojel pro čtvrté místo – své nejlepší umístění ve Ferrari dosud. Oba piloti navíc pozitivně hodnotí nové technické úpravy, které podle nich zlepšily stabilitu i výkon vozu.

Tým ale stále doufá v zásadní zlom, který by mohl přinést plánovaná úprava zadního zavěšení. Nový díl by měl debutovat s dalším zpožděním nakonec až ve Spa a cílem je definitivně vyřešit problémy se světlou výškou. Pokud vše půjde podle plánu, Ferrari by mohlo znovu získat možnost agresivnějších nastavení, která jsou klíčová pro boj o vítězství.

Zda se Ferrari skutečně vrátí mezi favority, ukážou následující závody. Jisté je, že pokud novinky nezaberou, bude muset tým nadále balancovat mezi ochranou techniky a maximálním výkonem – a jezdci zřejmě budou muset i dál zvedat nohu z plynu tam, kde by nejraději útočili naplno.