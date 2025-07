Isack Hadjar má jasno: Co je jeho hlavním cílem?

Isack Hadjar před britskou Grand Prix potvrdil, že jeho cílem stále zůstává posun do hlavního týmu Red Bullu, a to i navzdory současným potížím, které tým zažívá. Jeho vyjádření přichází ve chvíli, kdy roste nejistota ohledně budoucnosti Yukiho Tsunody, jenž v posledních závodech zůstává za očekáváním.

Francouzsko-alžírský nováček se aktuálně drží na 11. místě průběžného pořadí jezdců, přičemž poráží týmového kolegu Liama Lawsona (15. místo) i samotného Tsunodu, který je až sedmnáctý, informuje Motorsport.com.

„Nevím, co se tam přesně děje, ale mohu říct, že Yuki je opravdu rychlý,“ komentoval Hadjar výkony japonského pilota ve voze RB21.

Red Bull letos řeší technické potíže – jejich vůz má velmi úzké provozní okno, což znamená, že je obtížnější ho správně nastavit a řídit. Dokonce i Max Verstappen s ním má větší problémy než dříve. Kvůli tomu tým klesl na čtvrté místo v Poháru konstruktérů.

Situaci nepomáhá ani Tsunodova forma. Zatímco v Racing Bulls se ukázal jako spolehlivý jezdec, pod přímým dohledem Christiana Hornera zatím výsledky nenaplňuje. „Auto není špatné, ale hlavně první kola se zdají být skvělá. Pak ale jako by se pneumatika rozpadala kolo za kolem a já ztrácím přilnavost,“ řekl Tsunoda po závodě v Rakousku.

Hadjar si ale i přes to všechno drží svůj směr. „Když jsem před čtyřmi lety podepsal smlouvu s Red Bullem, cílem bylo dostat se do hlavního týmu. To se nezměnilo,“ potvrdil a dodal, že by ho zajímalo, jak by si s vozem poradil on sám. „Bylo by zajímavé se na to podívat. Chtěl bych si to zkusit.“

Momentálně to však pro Hadjara není na pořadu dne. Ačkoli poráží Tsunodu a patří k nejkonzistentnějším nováčkům na startovním roštu, zůstává trpělivý. „Neřídím to úplně sám, ale boduji každý víkend. Pořád se mám co učit, takže má smysl zůstat tam, kde jsem.“

Dvacetiletý Isack Hadjar přiznává, že by bylo náročné usednout po boku Maxe Verstappena. Helmut Marko tomu říká „efekt Verstappen“ – začínal by každý závod s hendikepem, protože Verstappen se rychle dostává do tempa a je velmi výbušný. Hadjar vysvětlil, že by musel neustále dohánět ztrátu.

Co se týká jeho připravenosti, řekl, že mentálně je na to připravený a v tom je jeho silná stránka. Ale otázkou podle něj je, zda má i technické schopnosti jako Verstappen. A to zatím nikdo neví.