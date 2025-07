Fernando Alonso vs. Gabriel Bortoleto: Drama v posledních kolech, pak objetí plné respektu

Fernando Alonso opět ukázal, proč patří mezi nejrespektovanější jezdce F1 – nejen díky svému výsledku, ale i kvůli lidskému přístupu. V závěrečných kolech Velké ceny Rakouska čelil nečekaně silnému tlaku od svého mladého chráněnce Gabriela Bortoleta z týmu Kick Sauber, který se pokoušel přetavit výhodu čerstvějších pneumatik ve svůj vůbec první bodový zisk ve Formuli 1.

Oba piloti zvolili riskantní strategii jedné zastávky v extrémně náročných podmínkách, kdy teplota trati přesahovala 50 °C a degradace pneumatik byla klíčovým faktorem. Bortoletovy gumy byly o 16 kol čerstvější, a tak měl v závěru jasnou rychlostní převahu. Alonso se ale bránil tvrdě – a efektivně. Pomohla mu i souhra okolností: v posledních metrech závodu je dojel lídr Lando Norris, což znamenalo nejen modré vlajky pro Bortoleta, ale i zkrácení závodu o jedno kolo.

Zkušený Španěl tak udržel sedmé místo, ale místo oslav vlastního výkonu zamířil ihned po dojezdu do parc fermé přímo za Bortoletem. Následovalo srdečné objetí a slova chvály. „Neuvěřitelné, mám z něj radost,“ uvedl Alonso. „Gabi byl výborný celou sezónu, jen mu to zatím nevycházelo v neděli. Tyhle první body chutnají vždycky nejvíc a věřím, že to je jen začátek.“

Alonso ocenil i práci svého týmu, který podle něj zvolil ideální strategii. „Byla to správná volba. Nejsem tak rychlý jako auta kolem, ale díky této strategii a dobrému načasování pitstopu jsme je porazili,“ vysvětlil. V závěru se podle něj sešlo vše ideálně: dobrá volba, solidní výkon a špetka závodního štěstí.

Na druhé straně garáže Aston Martinu měl Lance Stroll horší den, když dojel až 14. Místo. Díky bodům Alonsa se však tým přiblížil stáji Haas a před Velkou cenou Velké Británie ztrácí na americkou konkurenci už jen jediný bod.