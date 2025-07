Fernando Alonso se s nadsázkou vyhýbá otázce o Verstappenově další cestě

Fernando Alonso se s nadsázkou vyhnul poskytování rad Maxu Verstappenovi ohledně jeho možného přestupu k Mercedesu. Španělský veterán žertoval, že své názory by sdílel pouze „za obrovskou sumu peněz,“ čímž odlehčil spekulace a ukázal svůj typický smysl pro humor.

Otázky ohledně budoucnosti Maxe Verstappena u Red Bullu a možného přestupu k Mercedesu stále žhavě rezonují v paddocku, a to i během víkendu Velké ceny Velké Británie. Řada jezdců už svůj názor na toto téma vyslovila, ale mediální pozornost se tentokrát soustředila na zkušeného Fernanda Alonsa, který byl tázán, zda by Verstappenovi doporučil změnu týmu.

Alonso na dotaz reagoval svým obvyklým vtipem a nadhledem. „Ne. Žádné rady. Mohu být konzultantem, ale za pořádnou sumu peněz. Teď žádné rady,“ zaznělo s úsměvem z úst španělského veterána. Jeho lehce ironická odpověď odráží nejen jeho smysl pro humor, ale i komplexnost situace, která se kolem Verstappenovy budoucnosti vyvíjí.

Spekulace o Verstappenově možném přestupu k Mercedesu totiž neustávají. Toto Wolff potvrdil, že mezi nimi probíhají jednání, ale detaily těchto rozhovorů zůstávají tajemstvím. Tento vývoj navíc koresponduje s nedávným propadem Red Bullu v Poháru konstruktérů, kde tým klesl na čtvrté místo. Naopak Mercedes zaznamenal první vítězství sezóny díky Georgi Russellovi, který vede ve šampionátu těsně za Verstappenem s devíti body ztráty.

Příští rok by však mohl znamenat zásadní zlom. Nová pravidla přinesou do Formule 1 reset, který dává všem týmům šanci posunout se výš bez ohledu na dosavadní výsledky. Alonso to komentoval s optimismem: „Příští rok máme všichni velkou příležitost, nejen Aston Martin, ale i další týmy, které chtějí být na vrcholu. Pravidla se resetují a všichni chceme být v pozici bojovat o větší věci.“

Mercedes se na sezónu 2026 připravuje s velkými ambicemi. Nedávno tým přivítal do svých řad Adriana Neweyho a investoval značné prostředky do rozvoje. Alonso vyzdvihl kvalitu zázemí: „Víme, že máme jednu z nejlepších továren ve sportu. Ale není to jen o tom, kde vyrábíme auta, výsledky ukazují, jak silný tým skutečně je. Začali jsme sezónu velmi těžce a dlouho jsme nebodovali.“

Španěl věří, že zlepšení je na cestě: „Někteří z vás byli z Aston Martin nedávno zklamaní a říkali, že tým není na správné cestě. Ale když dnes navštívíte naši továrnu, zůstanete šokováni úrovní zázemí i týmu. Doufám, že vaši kolegové na to nezapomenou, až příště o nás budou mluvit.“