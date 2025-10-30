Valtteri Bottas zpět v akci: Přípravy na Cadillac jsou v plném proudu

Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.
Valtteri Bottas udělal další krok směrem k návratu do Formule 1. Finský jezdec absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez, kde se s týmem Mercedes zapojil do testování pneumatik Pirelli. Test probíhal bez přístupu veřejnosti a byl součástí příprav na sezonu 2026. Zároveň mohl být poslední příležitostí, kdy Bottas usedl do vozu Mercedesu.
Tento test potvrzuje jeho blížící se návrat do Formule 1. V příštím roce totiž Bottas zamíří do nového týmu Cadillac Racing, kde vytvoří jezdeckou dvojici se Sergiem Pérezem. Společně budou patřit k nejzkušenějším závodníkům na startovním roštu sezony 2026. „Je skvělé být znovu součástí vývoje a pomoci s testováním něčeho, co ovlivní budoucnost celého šampionátu,“ řekl Bottas po skončení testu.
Podle informací portálu PlanetF1.com zatím není jisté, zda Bottas absolvuje s Mercedesem ještě další testy. Pokud by šlo o jeho poslední jízdu v barvách týmu, uzavřel by tím důležitou kapitolu své kariéry. Ta sahá od let, kdy po boku Lewise Hamiltona bojoval o vítězství, až po období, kdy se do týmu vrátil jako rezervní jezdec.
Finský jezdec během dne testoval nové pneumatiky pro sezonu 2026 spolu s juniorem Mercedesu Frederikem Vestim, který zvládl 49 kol. Bottas se soustředil hlavně na směs C3, kterou Pirelli používá nejčastěji, a odjel sérii dlouhých jízd. Celkem najel více než jednu a půl závodní vzdálenost.
Pirelli letos po celém světě zkouší novou konstrukci pneumatik, která má být připravena na změny, jež Formuli 1 čekají od roku 2026. Kola zůstanou 18palcová, ale samotné pneumatiky budou užší – o 25 milimetrů vpředu a o 30 milimetrů vzadu. Tyto úpravy znamenají menší styčnou plochu s asfaltem a tím i jiný způsob, jakým budou vozy držet na trati. Jezdci se tak budou muset novým vlastnostem přilnavosti postupně přizpůsobit.
Pro Bottase to byl už třetí test v letošním roce. Na jaře spolupracoval s McLarenem, v červenci testoval s Mercedesem v Jerezu a nyní pokračoval v Mexiku. Poslední letošní test Pirelli se uskuteční 9. prosince v Abú Dhabí, krátce po konci sezony 2025. Právě tam by mohl Bottas završit své testovací období před návratem na startovní rošt.
Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.
Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.
Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.
Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.
Fernando Alonso kritizoval FIA za postup při startu Velké ceny Mexika. Podle něj nebyla reakce komisařů dostatečně rychlá ani konzistentní.
Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.
Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.
George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.
Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.