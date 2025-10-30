Valtteri Bottas zpět v akci: Přípravy na Cadillac jsou v plném proudu

Valtteri Bottas při testu v Mexiku
Valtteri Bottas při testu v Mexiku, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 20:02
Sdílej:

Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem. 
 
 

Valtteri Bottas udělal další krok směrem k návratu do Formule 1. Finský jezdec absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez, kde se s týmem Mercedes zapojil do testování pneumatik Pirelli. Test probíhal bez přístupu veřejnosti a byl součástí příprav na sezonu 2026. Zároveň mohl být poslední příležitostí, kdy Bottas usedl do vozu Mercedesu.

Tento test potvrzuje jeho blížící se návrat do Formule 1. V příštím roce totiž Bottas zamíří do nového týmu Cadillac Racing, kde vytvoří jezdeckou dvojici se Sergiem Pérezem. Společně budou patřit k nejzkušenějším závodníkům na startovním roštu sezony 2026. „Je skvělé být znovu součástí vývoje a pomoci s testováním něčeho, co ovlivní budoucnost celého šampionátu,“ řekl Bottas po skončení testu.

Podle informací portálu PlanetF1.com zatím není jisté, zda Bottas absolvuje s Mercedesem ještě další testy. Pokud by šlo o jeho poslední jízdu v barvách týmu, uzavřel by tím důležitou kapitolu své kariéry. Ta sahá od let, kdy po boku Lewise Hamiltona bojoval o vítězství, až po období, kdy se do týmu vrátil jako rezervní jezdec.

Liam Lawson

Vyšetřování odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Finský jezdec během dne testoval nové pneumatiky pro sezonu 2026 spolu s juniorem Mercedesu Frederikem Vestim, který zvládl 49 kol. Bottas se soustředil hlavně na směs C3, kterou Pirelli používá nejčastěji, a odjel sérii dlouhých jízd. Celkem najel více než jednu a půl závodní vzdálenost.

Pirelli letos po celém světě zkouší novou konstrukci pneumatik, která má být připravena na změny, jež Formuli 1 čekají od roku 2026. Kola zůstanou 18palcová, ale samotné pneumatiky budou užší – o 25 milimetrů vpředu a o 30 milimetrů vzadu. Tyto úpravy znamenají menší styčnou plochu s asfaltem a tím i jiný způsob, jakým budou vozy držet na trati. Jezdci se tak budou muset novým vlastnostem přilnavosti postupně přizpůsobit.

Pro Bottase to byl už třetí test v letošním roce. Na jaře spolupracoval s McLarenem, v červenci testoval s Mercedesem v Jerezu a nyní pokračoval v Mexiku. Poslední letošní test Pirelli se uskuteční 9. prosince v Abú Dhabí, krátce po konci sezony 2025. Právě tam by mohl Bottas završit své testovací období před návratem na startovní rošt.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Valtteri Bottas Mercedes Mexico City, Mexiko
Stalo se
Novinky
Valtteri Bottas při testu v Mexiku

Valtteri Bottas zpět v akci: Přípravy na Cadillac jsou v plném proudu

Valtteri Bottas absolvoval 112 kol na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez při testovacím programu s týmem Mercedes. Pro finského závodníka šlo o důležitou příležitost znovu usednout do monopostu Formule 1 před novou sezonou s Cadillacem.   

Novinky
Liam Lawson

Vyšetřování odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.

Novinky
Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008

Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.

Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton se pustil do FIA, Martin Brundle ho ale usadil

Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.

Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.

Novinky
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars

Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris odhalil tajný trik, který změnil jeho víkendy

Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.
Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso kritizuje FIA: Tohle není fér, říká

Fernando Alonso kritizoval FIA za postup při startu Velké ceny Mexika. Podle něj nebyla reakce komisařů dostatečně rychlá ani konzistentní.
Novinky
Oscar Piastri

Šampionát v ohrožení? Oscar Piastri volá po analýze svého výkonu

Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Mexiku

Závod hrůzy Carlose Sainze: Technické problémy, penalizace a ztráta bodů

Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.
Novinky
George Russell

George Russell v šoku: Mercedes mu zničil závod

George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.

Novinky
Liam Lawson

Děsivé záběry z Mexika: Liam Lawson jen těsně unikl katastrofě

Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.