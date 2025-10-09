Flavio Briatore šokoval fanoušky Ferrarri: Co čeká Lewise Hamiltona v příští sezoně?

Podle Flavia Briatoreho čeká Lewise Hamiltona u Ferrari zásadní zlom. Po náročném začátku působení u italské stáje naznačil, že v příštím roce by se mohlo odehrát něco, co všechno změní.
Flavio Briatore, de facto šéf týmu Alpine, se odvážil predikovat budoucnost Lewise Hamiltona v barvách Ferrari a jeho slova naznačují, že příští rok by mohl být pro sedminásobného mistra světa zlomový. „Příští rok se všechno změní,“ prohlásil Briatore v rozhovoru pro Radio Rai.
Hamiltonův přesun do Ferrari pro sezonu 2025 vyvolal velká očekávání. Mnozí předpokládali, že zkušený jezdec přinese italské stáji novou éru úspěchů. Realita letošní sezony je však zatím odlišná. Hamilton sice vyhrál sprint v Číně na začátku roku, ale v samotných Velkých cenách se jeho nejlepší umístění zastavilo na čtvrtém místě.
Vzájemná komunikace mezi Hamiltonem a týmem od začátku narážela na problémy. Už během úvodní Grand Prix v Austrálii docházelo k nedorozuměním a sám Hamilton přiznal, že se za volantem náročného vozu SF-25 cítí „k ničemu“.
Někteří odborníci i fanoušci začali spekulovat, zda Ferrari neudělalo chybu při podepisování Hamiltona. Přesto zůstávají i tací, kteří věří, že se situace může obrátit. Briatore patří mezi optimisty. „Dříve nebo později vyřeší problémy,“ uvedl na adresu Hamiltona.
Podle Briatoreho je současná Formule 1 extrémně vyrovnaná, rozdíl mezi sedmi týmy činí často jen dvě desetiny sekundy. „Letos je jediným opravdu konkurenceschopným týmem McLaren,“ poznamenal. Přesto věří, že nadcházející technické regulace pro rok 2026 přinesou zásadní změnu a znovu srovnají síly napříč startovním polem.
„Příští rok se všechno změní a budeme bojovat i o stupně vítězů. Uvidíte, s novými vozy se Hamilton vrátí do boje o vítězství, vždyť je skvělý,“ dodal Briatore s přesvědčením. Nová éra Formule 1 by podle něj mohla dát druhý dech týmům i jezdcům, kteří letos zůstávají za očekáváním.
Hamiltonovo současné šesté místo v šampionátu sice není jeho nejhorším výsledkem, ale mnozí připomínají paralelu s rokem 2013, kdy přestoupil z McLarenu do Mercedesu. Také tehdy mu trvalo několik závodů, než se plně adaptoval, a právě následující změna pravidel odstartovala jeho cestu k dalším titulům.
Zajímavé je, že Hamiltonovy letošní výkony přiměly Briatoreho změnit názor na jeho působení u Ferrari. Ještě v lednu v rozhovoru pro Sport Bila přiznal, že i když spojení Hamilton a Ferrari respektuje, zpochybňoval jeho smysl. „Ferrari mělo dva špičkové jezdce, Charlese Leclerca a Carlosa Sainze. Nerozumím, proč bylo toto skvělé duo rozděleno. Není mou rolí soudit, ale kdybych byl ve vedení Ferrari, Hamiltona bych nepodepsal,“ uvedl tehdy Briatore.
