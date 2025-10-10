McLaren slaví titul, ale Andrea Stella přišel s varováním

Po zisku konstruktérského titulu 2025 v Singapuru varoval Andrea Stella z McLarenu, že teprve před nimi stojí skutečně nejtěžší zkouška.
McLaren dosáhl významného milníku. Po triumfu na Grand Prix Singapuru v ulicích Marina Bay si tým z Wokingu zajistil svůj druhý po sobě jdoucí konstruktérský titul. Šéf týmu Andrea Stella však varuje, že skutečná výzva teprve přijde.
“Je to úžasné oslavovat náš druhý konstruktérský titul za sebou," uvedl Stella. "Zajistit titul pro rok 2025 se šesti závody před námi je neuvěřitelné. Tento výsledek je výjimečný okamžik pro celý tým a můžeme být nesmírně hrdí, že jsme postupně získali titul mistra světa."
K úspěchu v Singapuru výrazně přispěli Lando Norris a Oscar Piastri, kteří si zajistili třetí a čtvrté místo. Jejich bodový příspěvek zvýšil týmový součet na 650 bodů, čímž McLaren definitivně předstihl Mercedes a Ferrari, jež nyní drží druhou a třetí pozici s 325 a 298 body.
Po závodě se oslavy přesunuly zpět do McLaren Technology Centre, kde si CEO Zak Brown, Stella a jezdci Piastri a Norris vychutnali slavnostní chvíle s širším týmem. Atmosféra byla plná radosti, uznání a odhodlání pokračovat v úspěšném tažení.
“Děkujeme Landovi a Oscarovi. Děkujeme našim rodinám, blízkým a přátelům, kteří s námi sdílejí oběti a intenzitu závodění ve Formuli 1," pokračoval Stella. "Děkujeme našim kolegům v HPP, technickým a komerčním partnerům a fantastickým fanouškům. Tento úspěch jsme dosáhli společně a právě to nás bude dál hnát za dalšími vítězstvími."
I přes oslavy Stella upozornil na blížící se změny, které přinese sezona 2026. Nová pravidla představují zásadní výzvu pro všechny týmy a McLaren se musí na tuto transformaci připravit.
“Zbývá nám ještě šest závodů, ale musíme zůstat soustředění a připraveni, protože naše největší výzva teprve přijde s příchodem regulací v roce 2026," vysvětlil. "Tato výzva bude jako výstup na Everest, a my se jí postavíme společně. Každá minuta se počítá a jako tým uděláme vše, abychom pokračovali ve své cestě jako mistři světa."
Slova Andrey Stelly tak kombinují radost z dosaženého úspěchu s realistickým pohledem do budoucnosti. McLaren se neuspokojuje s titulem a soustředí se na další kroky, které zajistí, že jejich pozice v čele Formule 1 zůstane pevná i v následujících letech.
