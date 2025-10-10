Alex Palau o Mclarenu: Cítil jsem se podveden

Alex Palou u londýnského soudu promluvil o svém zklamání z jednání s McLarenem a Zakam Brownem. Jeho slova naznačují, že za původními sliby o Formuli 1 se skrývalo víc, než se zdálo.
Alex Palou, šampion IndyCar a vítěz Indy 500, se ocitl uprostřed právní bitvy s týmem McLaren, který po něm požaduje 21 milionů dolarů za porušení smlouvy. Španěl měl podle původní dohody závodit za McLaren v americké sérii od sezóny 2024 s vyhlídkou na postup do Formule 1, nakonec se však rozhodl zůstat u Chip Ganassi Racing. V londýnském Nejvyšším soudu teď popsal, jak se cítil podveden sliby, které se nikdy nenaplnily.
„Byl jsem velmi rozrušený, znepokojený a rozzlobený, že McLaren podepsal jiného nováčka místo mě,“ řekl Palou s odkazem na Oscara Piastriho, který v roce 2023 debutoval ve Formuli 1. Podle něj mu Zak Brown osobně slíbil, že příchod Australana jeho šance neovlivní. „Na schůzce 22. září mi Zak řekl, že potřebují rychlého jezdce pro rok 2023, ale že to nijak nenaruší mou cestu do F1,“ vysvětlil.
Palou také připomněl, že to byl McLaren, kdo ho původně oslovil. Po konzultaci s poradcem Danielem Auderem dal pokyn svému managementu, aby Brownovi sdělil, že má zájem výhradně o projekt Formule 1. „Jediným lákadlem byla F1. Moje ambice byla jasná, jde o největší sérii monopostů na světě,“ zdůraznil.
Španěl si vybavil i své testy s McLarenem, které tehdy v něm posílily naději, že přechod do F1 je skutečně reálný. „Zak mi tehdy řekl, že věří, že to dokážeme a že mi poskytne veškerou přípravu, kterou budu potřebovat. V tu chvíli jsem si myslel, že to myslí vážně,“ uvedl Palou.
Napětí se podle něj vystupňovalo po podpisu Piastriho. Palou popsal, že s Brownem měl večeři krátce poté, co tým oznámil příchod Australana. „Zak mi řekl, že to bylo rozhodnutí Andrease Seidla a že Piastriho výkon se bude hodnotit vůči mému. Tvrdil, že moje šance na místo ve Formuli 1 tím nejsou ohroženy. Ale já věděl, že se všechno změnilo,“ řekl. „Od té chvíle jsem začal být nakloněný zůstat u Ganassiho.“
Zak Brown u soudu popřel, že by Alexe Paloua klamal nebo mu dával falešné naděje. Tvrdí, že nikdy neslíbil místo ve Formuli 1 pro rok 2023, pouze naznačil, že by se v budoucnu mohla otevřít příležitost. Palou, který si v roce 2022 vyzkoušel trénink s McLarenem v Austinu a letos získal už čtvrtý titul v IndyCar, teď čeká na výsledek sporu, jenž může ovlivnit jeho kariéru i pověst McLarenu.
