Letošní pravidla vyvolávají emoce. Stefano Domenicali reaguje na kritiku Maxe Verstappena

Podle šéfa Formule 1 Stefano Domenicali proběhla s Maxem Verstappenem otevřená a věcná diskuse o nových technických pravidlech. Zároveň apeluje na piloty, aby své veřejné výroky vnímali v širším kontextu a uvědomovali si jejich dopad na celý sport.
Nové technické předpisy Formule 1 platí teprve krátce, ale už po třech odjetých víkendech se dostávají pod detailní analýzu. FIA i vedení šampionátu nyní vyhodnocují, zda změny v praxi odpovídají původním cílům a představám o podobě závodění.
Dubnová pauza tak slouží pro hlubší vyhodnocení nasbíraných dat. Na 20. dubna je navíc naplánováno jednání šéfů týmů, které naváže na sérii technických diskusí z předchozích týdnů.
Do popředí se dostává práce s energií a její dopad na charakter závodění. Inženýrské analýzy totiž naznačují, že současné nastavení v určitých situacích výrazně proměňuje průběh soubojů na trati oproti původním očekáváním.
Vedle samotného výkonu se pozornost upírá také na rozdíly v rychlosti mezi vozy v závěrečných fázích stintů, které mohou za určitých okolností působit nevyrovnaně. To následně otevírá diskusi i o bezpečnosti při dojíždění a manévrech v soubojích kolo na kolo.
Současně se řeší i podoba kvalifikace, kde se objevují návrhy na návrat k agresivnějšímu pojetí bez výrazného šetření techniky. Cílem je podle nich vrátit jezdcům možnost rozhodovat čistě na hraně možností, s maximálním důrazem na risk a absolutní výkon.
Přes pokračující debaty kolem nových pravidel zůstává vedení šampionátu v čele se Stefanem Domenicalim spíše v klidném tónu. Podle něj první závody ukázaly, že základní pilíře sezóny od zájmu fanoušků po televizní čísla se vyvíjejí správným směrem.
„Jsme velmi spokojeni s tím, co zatím vidíme,“ uvedl Domenicali s tím, že úvodní data potvrzují atraktivitu nové technické koncepce. Zároveň ale uznává, že pohled jezdců není jednotný a vychází z odlišných zkušeností z trati.
V paddocku se nicméně stále častěji ozývá kritika směrem k přílišné závislosti na šetření energie během závodů. Podle jezdců praxe typu „lift and coast“ narušuje přirozený rytmus soubojů a snižuje intenzitu závodění.
Domenicali ale zdůrazňuje, že všechny podněty bere vážně, musí je však vnímat v kontextu celého sportu. „Moje rozhovory s nimi jsou rozhodně velmi otevřené a vědí, že mi na jejich názorech záleží. Chci, aby byli zapojeni.“ řekl v rozhovoru pro Motorsport.
Současně připomíná, že hodnocení jezdců se často odvíjí i od jejich aktuálních výsledků. „Pokud mluvíte s jezdci na čele, jsou vždy velmi spokojení, protože vyhrávají,“ uvedl s tím, že nespokojenost je přirozenou součástí sportovní hierarchie.
Zároveň apeluje na to, aby piloti neztráceli širší perspektivu toho, co Formule 1 představuje. „To, co jsem jim řekl, je: ‚Poslyšte, kluci, nezapomeňte, že to, co děláme, je proto, že jsme to společně udělali správně,‘“ připomněl svůj dlouhodobý důraz na společnou odpovědnost.
Diskuse o tom, zda by piloti Formule 1 měli kromě hlavní série rozšiřovat své závodní aktivity i do jiných kategorií, znovu otevírá širší otázku propojení jednotlivých odvětví motorsportu. V tomto kontextu se stále častěji objevuje Max Verstappen, který v poslední době zkouší i závody v GT3.
Domenicali se s nadhledem vyjádřil i k tématu vytrvalostních sérií a vyrovnávání výkonů, když poznamenal: „Neptejte se mě na Balance of Performance, protože vždy najdete někoho, kdo musí respektovat jiné šampionáty.“
V serióznější rovině ale zdůraznil, že komunikace s Maxem Verstappenem probíhá dlouhodobě bez problémů a v konstruktivním duchu. Podle něj šlo i v posledních diskusích o věcnou výměnu názorů.
Domenicali zároveň připustil, že u čtyřnásobného mistra světa má každé veřejné vyjádření velkou váhu, a proto s sebou nese i větší odpovědnost. Právě z toho důvodu je podle něj důležité, aby jezdci přemýšleli nad tím, jak jejich slova působí mimo prostředí paddocku.
Zároveň ale odmítl jakékoli spekulace o konfliktu a zdůraznil, že vztah s Verstappenem stojí na otevřené a průběžné komunikaci. Ta podle něj zahrnuje jak prostor pro názory jezdce, tak zpětnou vazbu směrem k vedení šampionátu.
„Budeme v tom společně. Je to nejlepší jezdec, je to mistr světa, několikanásobný mistr světa, a samozřejmě jeho hlas musí být vyslyšen,“ uvedl s tím, že respekt k jeho postavení je naprostou samozřejmostí.
Zároveň ale dodal, že s tímto respektem jde ruku v ruce i odpovědnost za to, jaký dopad mohou mít veřejná vyjádření. „Jeho hlas má také váhu,“ připomněl Domenicali a upozornil, že si tuto skutečnost musí špičkoví jezdci při komunikaci s médii vždy uvědomovat.
