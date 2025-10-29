Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.
Prezidentské volby FIA, které se ještě donedávna zdály být jasnou záležitostí, se změnily v otevřený spor. Kandidátka Laura Villars oznámila, že podniká právní kroky proti samotné organizaci. Pařížský soud jí umožnil svolat mimořádné slyšení, které se bude zabývat otázkami transparentnosti a demokracie uvnitř FIA.
Villars uvedla, že se k soudu obrátila po několika měsících neúspěšné komunikace s vedením federace. „Dvakrát jsem se pokusila otevřít konstruktivní dialog s FIA o vnitřní demokracii a transparentnosti volebních pravidel,“ vysvětlila. „Nejednám proti FIA, ale pro její ochranu. Demokracie není hrozbou pro FIA, je její silou.“
Její právník Robin Binsard dodal, že soud vzal věc velmi vážně. „Získali jsme povolení k mimořádnému slyšení v režimu hodinu po hodině, což ukazuje, že soud chápe závažnost demokratických nedostatků uvnitř FIA,“ uvedl.
Napětí kolem prezidentských voleb ve FIA stále roste. Po uzávěrce kandidátních listin 24. října se ukázalo, že kvůli nedostatku regionálních zástupců nemůže proti Mohammedu Ben Sulayemovi kandidovat žádný soupeř. Největší problém nastal v Jižní Americe, kde byla nominována pouze Fabiana Ecclestone, dlouholetá podporovatelka současného prezidenta.
Kritici tvrdí, že současná situace znemožňuje férovou soutěž a posiluje pozici stávajícího vedení. Laura Villars označuje volební proces za netransparentní a nevyvážený, přičemž její názory sdílí i další uchazeč Tim Mayer. „Tento rok nebude žádná volba, žádná debata o myšlenkách, žádné srovnávání vizí. Bude pouze jeden kandidát, současný prezident. To není demokracie, to je jen její iluze,“ prohlásil Mayer a kritizoval uzavřenost systému, který podle něj brání vzniku alternativních kandidátních týmů.
FIA se proti kritice brání a trvá na tom, že volby probíhají podle jasně daných pravidel. „Prezidentské volby FIA jsou strukturovaný a demokratický proces, který zajišťuje férovost a integritu v každé fázi,“ uvedla organizace v prohlášení. Připomněla také, že podmínky kandidatury jsou veřejně dostupné na jejích oficiálních stránkách.
Mimořádné soudní slyšení mezi Laurou Villars a FIA je naplánováno na 10. listopadu. Jeho výsledek by mohl ovlivnit nejen nadcházející volbu prezidenta, ale i vnímání FIA z hlediska transparentnosti a důvěryhodnosti jejího vedení.
Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.
Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.
Fernando Alonso kritizoval FIA za postup při startu Velké ceny Mexika. Podle něj nebyla reakce komisařů dostatečně rychlá ani konzistentní.
Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.
Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.
George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.
Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.
Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.
Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.
Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci ztrácel v každé zatáčce několik milisekund.
Lewis Hamilton si zajistil silné místo na startu kvalifikace a je připraven k nedělnímu závodu s odhodláním. Brit slibuje agresivní přístup na trati a soustředí se na každý detail, aby využil svůj potenciál.