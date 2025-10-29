Lando Norris odhalil tajný trik, který změnil jeho víkendy

Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.
Lando Norris se po víkendovém vítězství ve Velké ceně Mexika znovu dostal do čela šampionátu. Britský jezdec McLarenu ovládl závod od startu z pole position až do cíle a připsal si tak své šesté letošní vítězství.
Přestože je jeho forma nyní na vrcholu, Norris odhalil, že od květnového závodu v Monaku už v kvalifikaci nepoužívá delta čas na palubním displeji svého vozu MCL39. „Od Monaka ho nemám. Od té doby jsem delta čas v kvalifikaci nikdy nepoužil,“ přiznal během tiskové konference v Mexiku.
Delta čas běžně pomáhá jezdcům porovnávat aktuální kolo s předchozím, ale podle Norrise mu v jeho případě spíše odvádí pozornost. „Myslím, že když ho nemám, tlačím na maximum bez ohledu na to, jak začalo kolo nebo jaká byla kterákoliv zatáčka,“ vysvětlil.
Brit vysvětluje, že absence delta času mu umožňuje soustředit se jen na samotnou jízdu a co nejlépe využít každý oblouk. „Je to příjemné, protože když se kolo povede, je to příjemné překvapení vidět čas kola, který je tak dobrý,“ dodal Norris.
Od chvíle, kdy Norris přestal používat delta čas, si připsal čtyři pole positions, včetně toho v Mexiku. Jeho nejrychlejší kolo tam bylo o 0,262 sekundy rychlejší než Ferrari Charlese Leclerca a o 0,588 sekundy rychlejší než týmového kolegu Oscara Piastriho, který skončil osmý.
Norrisův návrat na čelo šampionátu přišel po náročném období. Po odstoupení v Nizozemsku v srpnu zaostával za Piastrim o 34 bodů, ale díky čtyřem pódiovým umístěním z pěti následujících závodů postupně ztrátu snižoval.
Klíčovou roli hrálo i odlišné nastavení vozu. McLaren přesunul přední rameno zavěšení vpřed, což Norrisovi zpočátku ubíralo cit pro přední část vozu, ale po upgradu v Kanadě v červnu dokázal Brit plně využít potenciál MCL39. Piastri naopak zůstal u původní specifikace, která mu více vyhovovala.
Vedle technických změn Norris zmínil i osobní úpravy životního stylu. Již v dubnu přiznal, že se vzdal alkoholu, aby zvýšil své šance na zisk titulu F1 2025. „Myslím, že je to tím, že nemám žádný referenční čas pro celé kolo, jen se snažím vždy maximálně vytěžit každou zatáčku,“ uzavřel Norris.
