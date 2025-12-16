Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.
Charles Leclerc před nástupem nové technické éry ve Formuli 1 nevysílá žádné uklidňující signály. Naopak. Podle monackého pilota stojí Ferrari před rozhodujícím okamžikem, který může zásadně ovlivnit jeho další dekádu v šampionátu. „Je to teď, nebo nikdy,“ konstatuje Leclerc bez obalu ve spojitosti s pravidlovou revolucí roku 2026.
Sezona 2025 byla pro Ferrari zklamáním – tým se propadl z druhého na čtvrté místo Poháru konstruktérů. Hned od startu se ukázaly slabiny, a od dubna tým přesměroval všechny aerodynamické kapacity na vývoj vozu pro příští rok. Cena za toto rozhodnutí byla vysoká: Leclerc ani jeho nový týmový kolega Lewis Hamilton nezískali ani jedno vítězství a Hamilton zakončil sezonu dokonce třemi po sobě jdoucími vypadnutími v Q1.
S rostoucí kritikou v Itálii, mířenou jak na tým samotný, tak na jeho šéfa Freda Vasseura, Leclerc dobře ví, že Ferrari už nemá prostor pro další přechodné roky. „Věřím tomu a příští rok bude klíčový,“ říká. „Celý tým je extrémně motivovaný, protože jde o obrovskou změnu a jedinečnou příležitost ukázat, čeho je Ferrari schopné. Je to teď, nebo nikdy. Opravdu doufám, že do nové éry vstoupíme správnou nohou, protože to ovlivní další čtyři roky.“
Leclerc zároveň upozorňuje, že nová pravidla rychle odhalí, kdo bude skutečně dominovat. „Po šesti nebo sedmi závodech už budeme mít docela jasnou představu, které týmy povedou následující čtyři roky,“ říká a naznačuje, že slabý start v nové éře může mít dlouhodobé důsledky – nejen sportovní, ale i kariérní.
Sezonu 2025 bez vítězství označuje za jednu z nejtěžších ve své kariéře, i když se snaží negativní emoce rychle odložit stranou. „Je to těžké. Nevím, jestli je to ta úplně nejtěžší sezona, negativní pocity se snažím zapomenout co nejrychleji. Ale určitě je to velmi zklamání,“ přiznává otevřeně.
I přesto patřil spolu s Georgem Russellem k nejlépe hodnoceným jezdcům mimo trojici bojující o titul a skončil celkově čtvrtý. Na svůj výkon nahlíží s rozvahou: „Svou sezonu hodnotím vlastně vysoko. Myslím, že jsem odvedl dobrou práci. Ale vždycky jsou věci, které můžete udělat lépe. Na začátku kariéry byly slabiny jasně viditelné, dnes už jde o malé detaily. Právě ty stále dělají rozdíl a na ty se chci soustředit.“
Pro Ferrari i Leclerca tak příští rok nepředstavuje jen další sezonu, ale zásadní zkoušku identity týmu. Zda slavná značka dokáže využít nová pravidla jako odrazový můstek, nebo se definitivně smíří s rolí pronásledovatele, může být jasné rychleji, než by si v Maranellu přáli.
