V Red Bullu dochází k dalším změnám: Z týmu odchází klíčový inženýr

Šéfdesignér týmu Red Bull Racing Craig Skinner opouští stáj v Milton Keynes po čtyřech letech vedení designového oddělení a ukončuje tak svou dlouholetou kariéru v Red Bullu. Skinner, který stál za návrhem vítězného vozu RB19, se rozhodl odejít z vlastního rozhodnutí, informuje PlanetF1.
„Po 20 letech s týmem náš šéfdesignér Craig Skinner opouští Red Bull Technology,“ uvedl tým v oficiálním prohlášení. „Craig byl nedílnou součástí našeho úspěchu a děkujeme mu za jeho tvrdou práci a odhodlání. Celý tým Red Bullu mu přeje jen to nejlepší do budoucna.“
Skinner začal v Red Bullu v roce 2006 jako CFD inženýr a postupně se vypracoval. V roce 2018 byl jmenován zástupcem vedoucího aerodynamiky a v roce 2022 převzal pozici vedoucího hlavního konstruktéra. Jeho práce na RB19 byla klíčová pro úspěch vozu v uplynulé sezóně.
Pod jeho vedením designové oddělení Red Bullu vytvořilo vůz, který výrazně ovlivnil průběh šampionátu. RB19 je stále považován za jeden z nejlépe vyvážených monopostů současnosti. Odchod Skinnera tak přichází v citlivé době, těsně před zásadními změnami pravidel pro sezónu 2026.
Red Bull zároveň prochází velkými změnami. Laurent Mekies převzal vedení týmu po Christianu Hornerovi krátce po GP Velké Británie 2025. Na konci sezóny 2025 tým opustil také Dr. Helmut Marko. Oficiálně šlo o jeho vlastní rozhodnutí, přesto se objevily náznaky, že jeho odchod byl spíše nucený.
Restrukturalizace Red Bullu zasáhla i další klíčové zaměstnance, například Alice Hedworth, která byla tiskovou mluvčí Sergia Péreze a později podporovala Laurenta Mekiese v prvních měsících jeho vedení. Tým se tak postupně formuje s novým managementem a klíčovým personálem na důležitých pozicích.
Tyto změny souvisí také se zavedením nového motoru Red Bull Powertrains pro sezónu 2026. Motor ukázal slibné výsledky při testech v Barceloně i Bahrajnu a přitahuje pozornost konkurence i odborníků.
„Red Bull se stal určitým černým koněm sezóny,“ uvádějí analytici, přičemž někteří odborníci naznačují, že tým může mít výhodu zejména v efektivním využití energie z nové pohonné jednotky. Přesto podle dostupných dat zůstává Red Bull mezi čtyřmi nejlepšími týmy šampionátu.
Jezdci Max Verstappen a Isack Hadjar se očekávají znovu na špici startovního pole i přes změny v technickém vedení a reorganizaci týmu. Stabilita vozu a know-how, které Skinner a jeho tým vybudovali, mají i nadále zajistit konkurenceschopnost Red Bullu.
Napětí kolem nových pravidel F1 pro sezonu 2026 vzbuzuje debatu mezi jezdci i experty, přičemž Max Verstappen otevřeně kritizuje změny a jejich dopad na závodění. David Coulthard však připomíná, že ve finále rozhodnou až výkony na trati a schopnost jezdců a týmů přizpůsobit se novým podmínkám.
