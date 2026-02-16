Aston Martin přiznává problémy s AMR26: Zlepšení potřebuje čas

Aston Martin po pomalém startu předsezóny intenzivně dohání ztrátu a podle Pedra de la Rosy už odhalil klíčové problémy, na jejichž odstranění tým pracuje v Silverstone.
Aston Martin zahájil testy AMR26 pomalým startem v Barceloně, kdy tým odjel několik kol v rámci závěrečného shakedownu, než absolvoval plnohodnotný testovací den s větším počtem kilometrů. V Bahrajnu tým během tří dnů najel celkem 206 kol, což bylo sice slušné, ale zároveň nejméně ze všech testujících týmů.
Podle Pedra de la Rosy, ambasadora Aston Martinu, není počáteční zaostávání týmu nic neobvyklého. „Jsme na strmé učící křivce,“ řekl PlanetF1.com. „Snažíme se dohánět ztrátu. Učíme se a právě teď zkoumáme náš balíček a nová pravidla.“
De la Rosa dodal, že tým už identifikoval konkrétní oblasti, které je třeba zlepšit, a práce na nich probíhají v Silverstone. „Je tu spousta věcí, které jsme už jasně poznali a na kterých pracujeme. Není to otázka pár minut. Je to hodně práce, hodně učení a optimalizace, ale máme důvěru, tým i potřebné zdroje.“
Lance Stroll před testy upozornil, že Aston Martin může být až čtyři sekundy za konkurencí, zatímco Fernando Alonso přiznal, že je těžké určit, kde tým aktuálně stojí. De la Rosa vysvětlil, že problém se týká celého vozu, ne jen jedné části. „Když ztrácíte tolik času, je to přes celý balíček. Nemůžeme říct, že jde jen o toto nebo tamto.“
První dny testů tým využil hlavně k sběru dat a učení se o AMR26, nikoli k dolaďování nastavení. „Neoptimalizujeme teď setup, jen auto udržujeme tak, jak je, a snažíme se projet co nejvíce kol, dělat aero mapování, učit se o deploymentech a harvestingu. Je to základní práce, nic nového, ale potřebujeme to zvládnout,“ vysvětlil de la Rosa.
Španělský veterán s více než 100 starty ve Formuli 1 upozornil, že počáteční problémy jsou běžné, zejména v roce s velkými změnami pravidel. „Je jasné, že za ostatními zaostáváme, ale to neznamená, že nedosahujeme rozumného počtu kol či kilometrů. Učíme se a postupně zlepšujeme,“ řekl de la Rosa.
Odmítl spekulace, že by šlo jen o jednotlivé části vozu. „Je tu hodně oblastí, kde jsme už identifikovali problémy a na kterých pracujeme. Nebude to rychlá oprava, ale máme lidi, zdroje a tým schopný to zvládnout,“ dodal.
Podle něj tým zatím nezná přesnou hranici výkonu AMR26, protože optimalizační fáze teprve přijde. „Už teď nevíme, kde je náš limit. Snažíme se jen pochopit, co máme, kde jsou pravidla a kde můžeme získat výkon.“
De la Rosa zdůraznil, že i když tým zaostává, důležitá je důvěra v lidi a zdroje. „Máme vše potřebné. Ano, nejsme tam, kde chceme být, ale máme lidi a to je nejdůležitější. Jsme mnohem lépe připraveni než loni či předloni, kdy jsem do týmu přišel a musel ho táhnout nahoru.“
Na otázku, jak rychle tým odstraní počáteční problémy, de la Rosa odpověděl opatrně: „Bude to možné, ale čas ukáže. Věřím lidem a zdrojům, že to zvládneme, i když jsme zatím čtyři sekundy nebo více za konkurencí.“
Celkově je jasné, že Aston Martin pracuje na vyrovnání startu sezóny realisticky: sbírá data, učí se a postupně využívá potenciál AMR26, přičemž de la Rosa opakovaně zdůrazňuje, že řešení problémů vyžaduje čas a systematickou práci.
